Лестер вырвал победу у Вест Бромвича. Как выглядит таблица Чемпионшипа
Абдул Фатаву забил победный гол для хозяев поля на 90+3 минуте
В матче 26-го тура английского Чемпионшипа Лестер вырвал победу у команды Вест Бромвич (2:1).
Поединок состоялся вечером 5 января на арене Кинг Пауэр Стэдиум в Лестере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Счёт открыл Джордан Айю на 18-й минуте, однако на 34-й минуте Карлан Грант сравнял положение.
Победный гол для хозяев поля забил Абдул Фатаву на 90+3 минуте.
Лестер поднялся на 12-е место (37 очков), а Вест Бромвич остался на 18-й позиции (31 пункт).
Топ-10 Чемпионшипа: Ковентри (52 очка), Мидлсбро (46), Ипсвич (44), Престон, Милуолл (по 43), Уотфорд, Халл Сити (по 41), Сток Сити, Рексхэм (по 40), Бристоль (39).
Чемпионшип. 26-й тур. 5 января 2026. Лестер
Лестер – Вест Бромвич – 2:1
Голы: Джордан Айю, 18, Абдул Фатаву, 90+4 – Карлан Грант, 34
Турнирная таблица
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рыбалка сообщил, что украинец уже проходит подготовку в учебном центре
Винисиус может сменить клубную прописку