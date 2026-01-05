МЮ нашел фаворита на должность тренера. Но есть еще три варианта
Манчестер Юнайтед хочет переманить Гласнера
По информации Sky Sports, Манчестер Юнайтед решил уволить тренера Рубена Аморима еще до ничьей с Лидсом в воскресенье.
Клуб заранее приготовил список кандидатов на замену, а фаворитом является наставник Кристал Пэлас Оливер Гласнер, который обратил на себя внимание хорошей работой со скромной командой и завоеванием Кубка Англии.
В МЮ надеются легко договориться с Гласнером, потому что тренера не устраивает, что его клуб постоянно продает лидеров и не может сохранить конкурентный состав.
Среди других вариантов названы Энцо Мареска, которого уволили из Челси, а также Кирана Маккенну из Ипсвича и Юлиана Нагельсманна из сборной Германии.
Последняя опция считается наименее реалистичной – з полгода до ЧМ-2026 Германия не отпустит своего тренера.
