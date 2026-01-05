Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
05 января 2026, 16:45 | Обновлено 05 января 2026, 17:09
МЮ нашел фаворита на должность тренера. Но есть еще три варианта

Манчестер Юнайтед хочет переманить Гласнера

МЮ нашел фаворита на должность тренера. Но есть еще три варианта
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласнер

По информации Sky Sports, Манчестер Юнайтед решил уволить тренера Рубена Аморима еще до ничьей с Лидсом в воскресенье.

Клуб заранее приготовил список кандидатов на замену, а фаворитом является наставник Кристал Пэлас Оливер Гласнер, который обратил на себя внимание хорошей работой со скромной командой и завоеванием Кубка Англии.

В МЮ надеются легко договориться с Гласнером, потому что тренера не устраивает, что его клуб постоянно продает лидеров и не может сохранить конкурентный состав.

Среди других вариантов названы Энцо Мареска, которого уволили из Челси, а также Кирана Маккенну из Ипсвича и Юлиана Нагельсманна из сборной Германии.

Последняя опция считается наименее реалистичной – з полгода до ЧМ-2026 Германия не отпустит своего тренера.

Иван Зинченко Источник: Sky Sports
sres2016
Може їм придивитися до іспанців? Приклади Артети, Емері (про Гварді годі й говорити) доводять, що іспанські специ напрочуд вдало адаптуються в АПЛ, відчувають англійський футбол, ефективно використовують його суть. З італьянців взяти б Конте, але зараз у нього з Наполі все ОК, тож навряд
Gargantua
оно то коненчо работа Гласнера впечатляет, но Пэлэс играют вторым номером. Отдают мяч.
МЮ так играть не будет. Получится ли у Гласнера так же хорошо играть первым номером?
Перець
В М.Ю тільки і Гласнер погодиться
DaVinci
"Зі скромною командою")
Одразу зрозуміло вектор "розвитку" МЮ...)
