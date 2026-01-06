Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полузащитник сборной Италии решил сменить Серию А на турецкую Суперлигу
Турция
06 января 2026, 05:23 | Обновлено 06 января 2026, 05:27
Полузащитник сборной Италии решил сменить Серию А на турецкую Суперлигу

Полузащитник сборной Италии решил сменить Серию А на турецкую Суперлигу
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Интера» Давиде Фраттези не против сменить клубную прописку и присоединиться к «Галатасараю», информирует Sky Sport Italia.

Согласно сведениям ресурса, 26-летний футболист сборной Италии уже ответил согласием на предложение турецкой стороны. Стамбульский клуб планирует выплатить 5 млн евро за аренду игрока до конца сезона, а также берет на себя обязательство полноценного выкупа трансфера за 30 млн евро.

Сообщается, что расставание с Фраттези не заставит «Интер» искать замену на рынке – руководство миланцев уверено в глубине и качестве текущего состава.

Напомним, что летом 2024 года «нерадзурри» официально выкупили права на полузащитника у «Сассуоло» за 31,4 млн евро по завершении срока аренды. В нынешней кампании Давиде отметился 2 результативными передачами в 15 поединках.

Давиде Фраттези Интер Милан Галатасарай Серия A
Михаил Олексиенко Источник: La Gazzetta dello Sport
