Полузащитник сборной Италии решил сменить Серию А на турецкую Суперлигу

Хавбек «Интера» Давиде Фраттези не против сменить клубную прописку и присоединиться к «Галатасараю», информирует Sky Sport Italia.

Согласно сведениям ресурса, 26-летний футболист сборной Италии уже ответил согласием на предложение турецкой стороны. Стамбульский клуб планирует выплатить 5 млн евро за аренду игрока до конца сезона, а также берет на себя обязательство полноценного выкупа трансфера за 30 млн евро.

Сообщается, что расставание с Фраттези не заставит «Интер» искать замену на рынке – руководство миланцев уверено в глубине и качестве текущего состава.

Напомним, что летом 2024 года «нерадзурри» официально выкупили права на полузащитника у «Сассуоло» за 31,4 млн евро по завершении срока аренды. В нынешней кампании Давиде отметился 2 результативными передачами в 15 поединках.