  4. Легенда МЮ рассказал, какой тренер действительно нужен клубу
Англия
06 января 2026, 04:49 | Обновлено 06 января 2026, 04:50
Легенда МЮ рассказал, какой тренер действительно нужен клубу

Кто спасет Юнайтед?

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Англии Гари Невилл прокомментировал решение клуба расстаться с Рубеном Аморимом.

«У Луи ван Гала прослеживалась четкая философия. Жозе Моуринью придерживается конкретного игрового почерка. Аналогичное можно сказать и о Дэвиде Мойесе.

Эрик тен Хаг, в свою очередь, проповедовал совершенно иной стиль – он заметно отличался от того футбола, который исторически привыкли видеть в исполнении «Манчестер Юнайтед».

Считаю, что «Манчестер Юнайтед» обязан пригласить специалиста, чьи взгляды совпадают с ДНК этого клуба. Такие команды, как «Аякс» или «Барселона», никогда не станут подстраиваться под кого–либо и менять свои принципы. Я убежден, что и «Манчестер Юнайтед» не должен этого делать.

Нельзя утверждать, что все эти наставники – слабые профессионалы, однако каждый из них приходил со своим видением, специфическим стилем и философией, ни одна из которых по–настоящему не гармонировала с идентичностью манкунианцев.

Сейчас коллективу жизненно необходим опытный тренер, нацеленный на постановку быстрого, зрелищного, атакующего и напористого футбола», – цитирует Невилла Sky Sports.

Напомним, что 5 января «Манчестер Юнайтед» официально расторг контракт с Рубеном Аморимом. Португальский специалист руководил командой в период с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года.

По теме:
Возвращение легенды? Экс-тренер МЮ готов спасать клуб после Аморима
Золотое увольнение. Обнародованы безумные расходы МЮ на Аморима
Ман Сити несет потерю: ключевой игрок пропустит до полугода
Гари Невилл Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Рубен Аморим Жозе Моуриньо Луи ван Гал Дэвид Мойес Эрик тен Хаг
Михаил Олексиенко Источник: Sky Sports
