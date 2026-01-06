Легенда МЮ рассказал, какой тренер действительно нужен клубу

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Англии Гари Невилл прокомментировал решение клуба расстаться с Рубеном Аморимом.

«У Луи ван Гала прослеживалась четкая философия. Жозе Моуринью придерживается конкретного игрового почерка. Аналогичное можно сказать и о Дэвиде Мойесе.

Эрик тен Хаг, в свою очередь, проповедовал совершенно иной стиль – он заметно отличался от того футбола, который исторически привыкли видеть в исполнении «Манчестер Юнайтед».

Считаю, что «Манчестер Юнайтед» обязан пригласить специалиста, чьи взгляды совпадают с ДНК этого клуба. Такие команды, как «Аякс» или «Барселона», никогда не станут подстраиваться под кого–либо и менять свои принципы. Я убежден, что и «Манчестер Юнайтед» не должен этого делать.

Нельзя утверждать, что все эти наставники – слабые профессионалы, однако каждый из них приходил со своим видением, специфическим стилем и философией, ни одна из которых по–настоящему не гармонировала с идентичностью манкунианцев.

Сейчас коллективу жизненно необходим опытный тренер, нацеленный на постановку быстрого, зрелищного, атакующего и напористого футбола», – цитирует Невилла Sky Sports.