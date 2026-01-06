Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роковая ошибка Аморима и Марески: Каррагер назвал причину
Англия
06 января 2026, 06:02 | Обновлено 06 января 2026, 06:03
475
0

Роковая ошибка Аморима и Марески: Каррагер назвал причину

Кто на самом деле увольняет тренеров в Англии?

06 января 2026, 06:02 | Обновлено 06 января 2026, 06:03
475
0
Роковая ошибка Аморима и Марески: Каррагер назвал причину
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер проанализировал общие черты в отставках Рубена Аморима из «Манчестер Юнайтед» и Энцо Марески из «Челси».

«События вокруг Аморима напоминают ситуацию с Мареской. Сейчас в футбольном мире именно спортивные директора обладают наибольшей властью.

Если наставник позволяет себе лишнее, особенно в публичном пространстве, и критикует руководство или топ-менеджмент, последствия наступают незамедлительно.

Поэтому решение меня не шокировало. Удивила лишь стремительность процесса, ведь из–за насыщенного календаря и обилия матчей сейчас не лучший момент для ротации тренера.

Однако, на мой взгляд, это наглядно демонстрирует современные футбольные тренды.

Спортивные директора «Челси», «Манчестер Юнайтед» и, вероятно, других топовых команд Англии теперь мгновенно реагируют на любые загадочные намеки в медиа или прямую критику клуба со стороны тренера», – отметил Каррагер.

По теме:
Легенда МЮ рассказал, какой тренер действительно нужен клубу
Возвращение легенды? Экс-тренер МЮ готов спасать клуб после Аморима
Золотое увольнение. Обнародованы безумные расходы МЮ на Аморима
Рубен Аморим Энцо Мареска Манчестер Юнайтед Челси Английская Премьер-лига Джейми Каррагер
Михаил Олексиенко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Футбол | 05 января 2026, 09:03 5
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков

«Реал» может расстаться с Луниным и девятью игроками

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 05 января 2026, 07:25 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в США

«Он же не с Венеры». Забарному досталось во Франции за последний матч ПСЖ
Футбол | 05.01.2026, 23:16
«Он же не с Венеры». Забарному досталось во Франции за последний матч ПСЖ
«Он же не с Венеры». Забарному досталось во Франции за последний матч ПСЖ
Самое крутое фото в истории: как Хулиан Альварес объявил о рождении сына
Футбол | 06.01.2026, 01:21
Самое крутое фото в истории: как Хулиан Альварес объявил о рождении сына
Самое крутое фото в истории: как Хулиан Альварес объявил о рождении сына
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
Футбол | 05.01.2026, 15:26
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
05.01.2026, 04:02 2
Бокс
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
05.01.2026, 07:55
Хоккей
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
04.01.2026, 08:45 16
Футбол
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
04.01.2026, 08:04 27
Футбол
ФОТО. Почти обнаженная. Украинская чемпионка ОИ подожгла сеть эротикой
ФОТО. Почти обнаженная. Украинская чемпионка ОИ подожгла сеть эротикой
04.01.2026, 18:55 4
Другие виды
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
05.01.2026, 07:27 1
Футбол
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:59 26
Футбол
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
05.01.2026, 07:07 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем