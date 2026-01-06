Роковая ошибка Аморима и Марески: Каррагер назвал причину

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер проанализировал общие черты в отставках Рубена Аморима из «Манчестер Юнайтед» и Энцо Марески из «Челси».

«События вокруг Аморима напоминают ситуацию с Мареской. Сейчас в футбольном мире именно спортивные директора обладают наибольшей властью.

Если наставник позволяет себе лишнее, особенно в публичном пространстве, и критикует руководство или топ-менеджмент, последствия наступают незамедлительно.

Поэтому решение меня не шокировало. Удивила лишь стремительность процесса, ведь из–за насыщенного календаря и обилия матчей сейчас не лучший момент для ротации тренера.

Однако, на мой взгляд, это наглядно демонстрирует современные футбольные тренды.

Спортивные директора «Челси», «Манчестер Юнайтед» и, вероятно, других топовых команд Англии теперь мгновенно реагируют на любые загадочные намеки в медиа или прямую критику клуба со стороны тренера», – отметил Каррагер.