Изменение прописки: голкипер Баварии неожиданно уезжает в Англию
Новый вызов в Британии
Голкипер «Баварии» Даниэль Перец перейдет в «Саутгемптон», информирует Sky Sport.
По данным издания, представители английской стороны арендуют 25-летнего футболиста сборной Израиля до завершения текущего сезона. Данная сделка обойдется «святым» в 400 тысяч евро и будет включать право последующего выкупа игрока за 8 млн евро.
Первую часть нынешнего сезона вратарь отыграл в «Гамбурге», в составе которого принял участие в 2 матчах Кубка Германии.
