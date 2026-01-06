Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Изменение прописки: голкипер Баварии неожиданно уезжает в Англию
Изменение прописки: голкипер Баварии неожиданно уезжает в Англию

Новый вызов в Британии

Изменение прописки: голкипер Баварии неожиданно уезжает в Англию
Голкипер «Баварии» Даниэль Перец перейдет в «Саутгемптон», информирует Sky Sport.

По данным издания, представители английской стороны арендуют 25-летнего футболиста сборной Израиля до завершения текущего сезона. Данная сделка обойдется «святым» в 400 тысяч евро и будет включать право последующего выкупа игрока за 8 млн евро.

Первую часть нынешнего сезона вратарь отыграл в «Гамбурге», в составе которого принял участие в 2 матчах Кубка Германии.

