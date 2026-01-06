Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок Баварии закрыл комментарии после заявления о желании перейти в Реал
Германия
06 января 2026, 02:59 |
Мечта о Мадриде обернулась травлей

Игрок Баварии закрыл комментарии после заявления о желании перейти в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

Юный талант мюнхенской «Баварии» Леннарт Карль был вынужден ограничить доступ к комментариям в своих социальных сетях. Причиной послужила волна негодования, вызванная его недавним признанием о симпатии к мадридскому «Реалу».

На мероприятии с участниками официального фан–клуба 17–летний хавбек отметил: «Выступать в футболке «Баварии» – большая честь для меня. Однако в будущем я мечтаю о переходе в «Реал».

Как только это высказывание попало в заголовки СМИ, фанаты мюнхенцев обрушились на игрока с критикой.

В его инстаграме появились призывы немедленно покинуть клуб, а руководство и Венсана Компани просили наказать Леннарта, вплоть до исключения из состава и отправки в запас до завершения текущего сезона. В итоге Карль принял решение закрыть возможность комментирования своих постов.

По теме:
ЭНДРИК – об игре в Реале: «Эти полгода были лучшими в моей жизни»
Раскрыты новые подробности потенциального перехода Винисиуса в Челси
Бавария приняла решение о будущем Кейна
Леннарт Карль Бавария Реал Мадрид Ла Лига Бундеслига Венсан Компани
Комментарии
