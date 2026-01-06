Игрок Баварии закрыл комментарии после заявления о желании перейти в Реал
Мечта о Мадриде обернулась травлей
Юный талант мюнхенской «Баварии» Леннарт Карль был вынужден ограничить доступ к комментариям в своих социальных сетях. Причиной послужила волна негодования, вызванная его недавним признанием о симпатии к мадридскому «Реалу».
На мероприятии с участниками официального фан–клуба 17–летний хавбек отметил: «Выступать в футболке «Баварии» – большая честь для меня. Однако в будущем я мечтаю о переходе в «Реал».
Как только это высказывание попало в заголовки СМИ, фанаты мюнхенцев обрушились на игрока с критикой.
В его инстаграме появились призывы немедленно покинуть клуб, а руководство и Венсана Компани просили наказать Леннарта, вплоть до исключения из состава и отправки в запас до завершения текущего сезона. В итоге Карль принял решение закрыть возможность комментирования своих постов.
