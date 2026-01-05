Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Испанский журналист: «Представьте, что мог бы сделать Цыганков, если бы…»
Испания
Йонай Амаро расхвалил украинского вингера Жироны

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Испанский журналист Йонай Амаро оценил выступление украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова в матче 18-го тура Ла Лиги с «Мальоркой» (2:1), в котором тот отличился забитым голом.

«Виктор Цыганков – игрок для Лиги чемпионов, которому пришлось узнать темную сторону футбола: травмы и психическую нестабильность. Каждый гол, результативную передачу или хорошую игру следует отмечать. Если он – в форме, «Жирона» должна быть в Ла Лиге.

Если Цыганков принес «Жироне» 10 сверхважных очков своими четырьмя голами и двумя результативными передачами, борясь с травмами и пытаясь восстановить свою форму в страдающем от кризиса проекте, представьте, что он мог бы сделать, если бы они изменили ситуацию к лучшему, и он был в форме.

Он – игрок для Лиги чемпионов, не забывайте об этом», – написал Амаро в Twitter.

Ранее в Испании объяснили, почему Цыганков не играет в топ-клубе.

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Виктор Цыганков
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
