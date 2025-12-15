«В этом причина». В Испании пояснили, почему Цыганков не играет в топ-клубе

Испанский журналист Давид Эстурильо после дубля украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова в матче 16-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (2:1) объяснил, почему тот до сих пор не играет в одном из европейских грандов.

«Виктор Цыганков – футболист с невероятным талантом. Его нестабильность – причина, почему он до сих пор остается в «Жироне», а не играет в топовом европейском клубе. Но когда он – в форме, то оставляет незабываемый след», – написал Эстурильо в Twitter.

В текущем сезоне Цыганков сыграл в составе «Жироны» 12 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Контракт украинца с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года.