  4. Жеребьевка Кубка Испании. Реал и Барселона узнали новых соперников
Испания
07 января 2026, 14:45 | Обновлено 07 января 2026, 14:53
Жеребьевка Кубка Испании. Реал и Барселона узнали новых соперников

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании

AS

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании.

Реал и Барселона, которые сейчас отправились играть за Суперкубок Испании и могут выйти друг на друга в финале, пока не сыграют в Кубке Испании.

Реалу по итогам жеребьевки 1/8 финала выпало сыграть с Альбасете, а Барселона выйдет на поле против сантандерского Расинга. Обе команды выступают в Сегунде.

Атлетик получил в соперники Леонесу, а Атлетико – Депортиво.

Матчи пройдут 13-15 января.

Кубок Испании. 1/8 финала

Депортиво – Атлетико

Расинг – Барселона

Леонеса – Атлетик

Альбасете – Реал

Бургос – Валенсия

Бетис – Эльче

Реал Сосьедад – Осасуна

Алавес – Райо

Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
