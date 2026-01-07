Жеребьевка Кубка Испании. Реал и Барселона узнали новых соперников
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании.
Реал и Барселона, которые сейчас отправились играть за Суперкубок Испании и могут выйти друг на друга в финале, пока не сыграют в Кубке Испании.
Реалу по итогам жеребьевки 1/8 финала выпало сыграть с Альбасете, а Барселона выйдет на поле против сантандерского Расинга. Обе команды выступают в Сегунде.
Атлетик получил в соперники Леонесу, а Атлетико – Депортиво.
Матчи пройдут 13-15 января.
Кубок Испании. 1/8 финала
Депортиво – Атлетико
Расинг – Барселона
Леонеса – Атлетик
Альбасете – Реал
Бургос – Валенсия
Бетис – Эльче
Реал Сосьедад – Осасуна
Алавес – Райо
