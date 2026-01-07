Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
07 января 2026, 22:18 | Обновлено 07 января 2026, 22:20
Еще один клуб АПЛ решил попрощаться с тренером

Нуну Эшпириту Санту покинет «Вест Хэм»

Еще один клуб АПЛ решил попрощаться с тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Эшпириту Санту

Португальский специалист Нуну Эшпириту Санту покинет пост главного тренера «Вест Хэма». Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, руководство лондонского клуба приняло решение попрощаться с наставником еще до игры с «Ноттингем Форест», которая завершилась победой «молотобойцев». Сейчас проходит поиск замены для Санту.

Португалец возглавил команду в сентябре 2025 года, заменив у ее руля Грэма Поттера. Сейчас «Вест Хэм» с 14 набранными очками после 21 тура идет 18-м в Английской Премьер-лиге.

В январе сразу два тренера клубов АПЛ покинули свои должности: «Челси» попрощался с Энцо Мареской, а «Манчестер Юнайтед» – с Рубеном Аморимом.

Ранее сообщалось о том, что игроки «Вест Хэма» недовольны тренером.

Нуну Эшпириту Санту Вест Хэм Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу отставка
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
