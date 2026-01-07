Еще один клуб АПЛ решил попрощаться с тренером

Португальский специалист Нуну Эшпириту Санту покинет пост главного тренера «Вест Хэма». Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, руководство лондонского клуба приняло решение попрощаться с наставником еще до игры с «Ноттингем Форест», которая завершилась победой «молотобойцев». Сейчас проходит поиск замены для Санту.

Португалец возглавил команду в сентябре 2025 года, заменив у ее руля Грэма Поттера. Сейчас «Вест Хэм» с 14 набранными очками после 21 тура идет 18-м в Английской Премьер-лиге.

В январе сразу два тренера клубов АПЛ покинули свои должности: «Челси» попрощался с Энцо Мареской, а «Манчестер Юнайтед» – с Рубеном Аморимом.

Ранее сообщалось о том, что игроки «Вест Хэма» недовольны тренером.