Долгосрочный контракт. Балотелли нашел себе новый клуб

Итальянский нападающий Марио Балотелли продолжит карьеру в дубайском «Аль-Иттифаке». Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, 34-летний футболист подписал контракт сроком на два с половиной года. «Аль-Иттифак» из Дубая выступает во втором по силе дивизионе Саудовской Аравии и занимает в турнирной таблице чемпионата последнее место.

Последним клубом Марио Балотелли был итальянский «Дженоа», который он покинул летом 2025 года в качестве свободного агента. В прошедшем сезоне он провел шесть матчей, результативным действиями не отличился.

Ранее сообщалось о том, что Балотелли может сделать неожиданный шаг в карьере.