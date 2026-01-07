Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Долгосрочный контракт. Балотелли нашел себе новый клуб
Саудовская Аравия
07 января 2026, 22:55 |
Долгосрочный контракт. Балотелли нашел себе новый клуб

Итальянский бомбардир продолжит карьеру в «Аль-Иттифаке»

Долгосрочный контракт. Балотелли нашел себе новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

Итальянский нападающий Марио Балотелли продолжит карьеру в дубайском «Аль-Иттифаке». Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, 34-летний футболист подписал контракт сроком на два с половиной года. «Аль-Иттифак» из Дубая выступает во втором по силе дивизионе Саудовской Аравии и занимает в турнирной таблице чемпионата последнее место.

Последним клубом Марио Балотелли был итальянский «Дженоа», который он покинул летом 2025 года в качестве свободного агента. В прошедшем сезоне он провел шесть матчей, результативным действиями не отличился.

Ранее сообщалось о том, что Балотелли может сделать неожиданный шаг в карьере.

Марио Балотелли трансферы чемпионат Саудовской Аравии по футболу Джанлука Ди Марцио
Даниил Кирияка Источник: Джанлука Ди Марцио
