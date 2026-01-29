«Забил в ЛЧ больше, чем МЮ за два сезона». Реакция фанов на гол Трубина

В матче восьмого тура основного этапа лиги чемпионов «Бенфика» на своем поле со счетом 4:2 обыграла «Реал». Гол на 90+7-й минуте забил голкипер португальского клуба Анатолий Трубин.

Ситуация в турнирной таблице под конец матчей сложилась так, что «Бенфике» для выхода в 1/16 финала ЛЧ было мало победы над «Реалом» со счетом 3:2. Необходимо было забить еще один мяч.

И в конце компенсированного времени Анатолий Трубин побежал в штрафную соперника и головой замкнул навесную передачу.

Гол украинца вызвал безумие на трибунах. Да и в комментариях в соцсетях болельщики не скрывали своих эмоций.

Beatriz Abad: Я уже и не знаю, сколько раз пересматривал гол Трубина. Чистая поэзия.

O.S.J: Голы без пенальти в Лиге чемпионов этого сезона – Трубин: 1; Рафинья: 0. Кстати, один из них – вратарь.

Johnny Bravo: Мурашки по коже. С трибун гол Трубина производит еще более сильное впечатление: чистый хаос, чистая радость для болельщиков «Бенфики».

Waltino. K: Это Анатолий Трубин, вратарь «Бенфики», забивший за последние 2 сезона больше голов в Лиге чемпионов, чем команда «Манчестер Юнайтед».

red_leaf: Весь мир говорит о «Бенфике». Пришло время разбудить этого спящего гиганта! Именно так рождаются легенды – историческими победами.

Ludwig Dirmeir: Это потрясающая история.

Bucket List World: Просто потрясающе, я не мог поверить своим глазам!

addiecrowns: Однажды я стану свидетелем того, как вратарь выиграет Золотой мяч.