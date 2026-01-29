Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
29 января 2026, 10:59 | Обновлено 29 января 2026, 11:16
Волшебный гол Трубина на 90+8, успех футзалистов, золото Меркушиной на ЧЕ

Главные новости за 28 января на Sport.ua

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 28 января.

1A. Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Лондонский Арсенал набрал 24 очка из 24 возможных

1B. Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Борьбу за трофей продолжат 24 команды, 8 из них вышли в 1/8 финала

2A. Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Украинский голкипер вошел в историю, принеся орлам путевку в плей-офф ЛЧ

2B. ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
Анатолий ударом головой принес орлам победу 4:2 в фантастическом поединке

3A. Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
Команда Александра Косенко сыграет в плей-офф чемпионата Европы

3B. Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Украинская команда будет играть с Францией

4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал экс-игрока Шахтера с европейским опытом
Валерий Дубко присоединился к харьковскому клубу

5A. Женская сборная Украины узнала расписание и соперников в дебютной ЛН
Сине-желтая женская команда впервые выступит в Лиге наций по волейболу

5B. Определены соперники и расписание сборной Украины в Лиге наций 2026
Мужская сборная Украины по волейболу второй раз выступит в Лиге наций

6A. Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Анастасия выиграла индивидуальную гонку в Шушене

6B. Опыт – не потерять: 34-летний француз добыл золото чемпионата Европы
Антонен Гигонна с триумфа стартовал на соревновании в Шушене

7A. Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Лоренцо снялся в третьей партии из-за боли в бедре и пропустил Новака дальше

7B. Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
Ига в двух сетах потерпела поражение от Рыбакиной, Пегула прошла Анисимову

8. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
Соперником британского боксера будет Арсланбек Махмудов

9. Ронни, Трамп и Селби. В Берлине стартовал снукерный German Masters
Все фавориты добились успеха в стартовых матчах турнира в Берлине

10A. К черту полотенца! Почему нынешний коуч Зинченко ненавидит текстиль в АПЛ
У Шона Дайча свои взгляды на футбол

10B. Педриньо не сильнее условного Гуцуляка. Тогда зачем?
О возможной натурализации полузащитника «Шахтера»

