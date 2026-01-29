Волшебный гол Трубина на 90+8, успех футзалистов, золото Меркушиной на ЧЕ
Главные новости за 28 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 28 января.
1A. Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Лондонский Арсенал набрал 24 очка из 24 возможных
1B. Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Борьбу за трофей продолжат 24 команды, 8 из них вышли в 1/8 финала
2A. Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Украинский голкипер вошел в историю, принеся орлам путевку в плей-офф ЛЧ
2B. ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
Анатолий ударом головой принес орлам победу 4:2 в фантастическом поединке
3A. Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
Команда Александра Косенко сыграет в плей-офф чемпионата Европы
3B. Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Украинская команда будет играть с Францией
4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал экс-игрока Шахтера с европейским опытом
Валерий Дубко присоединился к харьковскому клубу
5A. Женская сборная Украины узнала расписание и соперников в дебютной ЛН
Сине-желтая женская команда впервые выступит в Лиге наций по волейболу
5B. Определены соперники и расписание сборной Украины в Лиге наций 2026
Мужская сборная Украины по волейболу второй раз выступит в Лиге наций
6A. Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Анастасия выиграла индивидуальную гонку в Шушене
6B. Опыт – не потерять: 34-летний француз добыл золото чемпионата Европы
Антонен Гигонна с триумфа стартовал на соревновании в Шушене
7A. Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Лоренцо снялся в третьей партии из-за боли в бедре и пропустил Новака дальше
7B. Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
Ига в двух сетах потерпела поражение от Рыбакиной, Пегула прошла Анисимову
8. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
Соперником британского боксера будет Арсланбек Махмудов
9. Ронни, Трамп и Селби. В Берлине стартовал снукерный German Masters
Все фавориты добились успеха в стартовых матчах турнира в Берлине
10A. К черту полотенца! Почему нынешний коуч Зинченко ненавидит текстиль в АПЛ
У Шона Дайча свои взгляды на футбол
10B. Педриньо не сильнее условного Гуцуляка. Тогда зачем?
О возможной натурализации полузащитника «Шахтера»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор вновь остался свободным агентом
Смотрите видеообзор матча восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26