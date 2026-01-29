Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
29 января 2026, 10:48
0

Трубин стал очередным украинцем, забившим в Лиге чемпионов

Вспомним всех представителей Украины, отмечавшихся голами в самом престижном турнире Европы

Трубин стал очередным украинцем, забившим в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолій Трубін

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин стал очередным украинцем, отличившимся голом в Лиге чемпионов.

Произошло это в матче 8 тура этапа лиги, в котором Бенфика победила Реал со счетом 4:2.

По этому поводу вспомним всех украинских футболистов, отмечавшихся голами в Лиге чемпионов.

Голы украинцев в Лиге чемпионов

  • 48 – Андрей Шевченко (29 – Милан, 15 – Динамо, 4 – Челси)
  • 21 – Сергей Ребров (21 – Динамо)
  • 5 – Андрей Ярмоленко (4 – Динамо, 1 – Боруссия Дортмунд)
  • 5 – Даниил Сикан (5 – Шахтер)
  • 5 – Виктор Леоненко (5 – Динамо)
  • 4 – Ярослав Ракицкий (2 – Шахтер, 2 – зенит)
  • 4 – Олег Гусев (4 – Динамо)
  • 4 – Александр Зубков (4 – Шахтер)
  • 3 – Андрей Гусин (3 – Динамо)
  • 3 – Владислав Ващук (3 – Динамо)
  • 3 – Георгий Судаков (3 – Шахтер)
  • 3 – Денис Гармаш (3 – Динамо)
  • 3 – Артём Милевский (3 – Динамо)
  • 3 – Виктор Цыганков (3 – Динамо)
  • 3 – Виталий Буяльский (3 – Динамо)
  • 3 – Александр Гладкий (3 – Шахтер)
  • 3 – Евгений Коноплянка (2 – Севилья, 1 – Шахтер)
  • 3 – Роман Яремчук (3 – Бенфика)
  • 3 – Андрей Воробей (3 – Шахтер)
  • 3 – Михаил Мудрик (3 – Шахтер)
  • 2 – Тарас Степаненко (2 – Шахтер)
  • 2 – Александр Головко (2 – Динамо)
  • 2 – Виталий Косовский (2 – Динамо)
  • 2 – Максим Калиниченко (2 – спартак)
  • 2 – Руслан Малиновский (2 – Аталанта)
  • 2 – Андрей Воронин (2 – Байер)
  • 2 – Александр Мелащенко (2 – Динамо)
  • 2 – Геннадий Зубов (2 – Шахтер)
  • 2 – Евгений Селезнев (2 – Шахтер)
  • 2 – Марьян Швед (2 – Шахтер)
  • 2 – Юрий Максимов (2 – Динамо)
  • 2 – Виктор Двирнык (2 – Спарта)
  • 1 – Александр Зинченко (1 – Арсенал)
  • 1 – Николай Матвиенко (1 – Шахтер)
  • 1 – Дмитрий Чигринский (1 – Шахтер)
  • 1 – Сергей Федоров (1 – Динамо)
  • 1 – Сергей Сидорчук (1 – Динамо)
  • 1 – Тарас Михалик (1 – Динамо)
  • 1 – Олег Ящук (1 – Андерлехт)
  • 1 – Юрий Калитвинцев (1 – Динамо)
  • 1 – Алексей Кащук (1 – Карабах)
  • 1 – Александр Алиев (1 – Динамо)
  • 1 – Алексей Бахарев (1 – Шахтер)
  • 1 – Алексей Белик (1 – Шахтер)
  • 1 – Руслан Любарский (1 – Кошице)
  • 1 – Денис Попов (1 – Динамо)
  • 1 – Сергей Ателькин (1 – Шахтер)
  • 1 – Игорь Харатин (1 – Ференцварош)
  • 1 – Павел Шкапенко (1 – Динамо)
  • 1 – Владлен Юрченко (1 – Байер)
  • 1 – Артем Беседин (1 – Динамо)
  • 1 – Анатолий Трубин (1 – Бенфика)
ВИДЕО. Полное отчаяние. Реакция Арбелоа на гол Трубина Реала
Не без помощи Трубина. Де Дзерби прокомментировал вылет Марселя из ЛЧ
Пафос – Славия – 4:1. Шедевр Драгомира, разгром и красная. Видео голов
Бенфика Лига чемпионов Анатолий Трубин
Сообщить об ошибке

