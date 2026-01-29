Трубин стал очередным украинцем, забившим в Лиге чемпионов

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин стал очередным украинцем, отличившимся голом в Лиге чемпионов.

Произошло это в матче 8 тура этапа лиги, в котором Бенфика победила Реал со счетом 4:2.

По этому поводу вспомним всех украинских футболистов, отмечавшихся голами в Лиге чемпионов.

Голы украинцев в Лиге чемпионов