Лига чемпионов29 января 2026, 10:48 |
358
0
Трубин стал очередным украинцем, забившим в Лиге чемпионов
Вспомним всех представителей Украины, отмечавшихся голами в самом престижном турнире Европы
Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин стал очередным украинцем, отличившимся голом в Лиге чемпионов.
Произошло это в матче 8 тура этапа лиги, в котором Бенфика победила Реал со счетом 4:2.
По этому поводу вспомним всех украинских футболистов, отмечавшихся голами в Лиге чемпионов.
Голы украинцев в Лиге чемпионов
- 48 – Андрей Шевченко (29 – Милан, 15 – Динамо, 4 – Челси)
- 21 – Сергей Ребров (21 – Динамо)
- 5 – Андрей Ярмоленко (4 – Динамо, 1 – Боруссия Дортмунд)
- 5 – Даниил Сикан (5 – Шахтер)
- 5 – Виктор Леоненко (5 – Динамо)
- 4 – Ярослав Ракицкий (2 – Шахтер, 2 – зенит)
- 4 – Олег Гусев (4 – Динамо)
- 4 – Александр Зубков (4 – Шахтер)
- 3 – Андрей Гусин (3 – Динамо)
- 3 – Владислав Ващук (3 – Динамо)
- 3 – Георгий Судаков (3 – Шахтер)
- 3 – Денис Гармаш (3 – Динамо)
- 3 – Артём Милевский (3 – Динамо)
- 3 – Виктор Цыганков (3 – Динамо)
- 3 – Виталий Буяльский (3 – Динамо)
- 3 – Александр Гладкий (3 – Шахтер)
- 3 – Евгений Коноплянка (2 – Севилья, 1 – Шахтер)
- 3 – Роман Яремчук (3 – Бенфика)
- 3 – Андрей Воробей (3 – Шахтер)
- 3 – Михаил Мудрик (3 – Шахтер)
- 2 – Тарас Степаненко (2 – Шахтер)
- 2 – Александр Головко (2 – Динамо)
- 2 – Виталий Косовский (2 – Динамо)
- 2 – Максим Калиниченко (2 – спартак)
- 2 – Руслан Малиновский (2 – Аталанта)
- 2 – Андрей Воронин (2 – Байер)
- 2 – Александр Мелащенко (2 – Динамо)
- 2 – Геннадий Зубов (2 – Шахтер)
- 2 – Евгений Селезнев (2 – Шахтер)
- 2 – Марьян Швед (2 – Шахтер)
- 2 – Юрий Максимов (2 – Динамо)
- 2 – Виктор Двирнык (2 – Спарта)
- 1 – Александр Зинченко (1 – Арсенал)
- 1 – Николай Матвиенко (1 – Шахтер)
- 1 – Дмитрий Чигринский (1 – Шахтер)
- 1 – Сергей Федоров (1 – Динамо)
- 1 – Сергей Сидорчук (1 – Динамо)
- 1 – Тарас Михалик (1 – Динамо)
- 1 – Олег Ящук (1 – Андерлехт)
- 1 – Юрий Калитвинцев (1 – Динамо)
- 1 – Алексей Кащук (1 – Карабах)
- 1 – Александр Алиев (1 – Динамо)
- 1 – Алексей Бахарев (1 – Шахтер)
- 1 – Алексей Белик (1 – Шахтер)
- 1 – Руслан Любарский (1 – Кошице)
- 1 – Денис Попов (1 – Динамо)
- 1 – Сергей Ателькин (1 – Шахтер)
- 1 – Игорь Харатин (1 – Ференцварош)
- 1 – Павел Шкапенко (1 – Динамо)
- 1 – Владлен Юрченко (1 – Байер)
- 1 – Артем Беседин (1 – Динамо)
- 1 – Анатолий Трубин (1 – Бенфика)
