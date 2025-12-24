Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Балотелли может сделать неожиданный шаг в карьере
24 декабря 2025, 03:51
Балотелли может сделать неожиданный шаг в карьере

Getty Images/Global Images Ukraine

«Аль-Иттифак» из Объединенных Арабских Эмиратов заинтересован в приглашении итальянского форварда Марио Балотелли, сообщает инсайдер Николо Скира.

Согласно информации источника, футболисту предлагают соглашение, рассчитанное до 2028 года. Руководство клуба намерено провести переговоры и постараться убедить игрока принять это предложение.

35-летний Балотелли покинул «Дженоа» в начале июля 2025 года и на данный момент находится в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне Марио провел шесть матчей, за 56 минут игрового времени получив две желтые карточки.

Дженоа Марио Балотелли Аль-Иттифак
Михаил Олексиенко Источник: Nicolò Schira
