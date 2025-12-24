Балотелли может сделать неожиданный шаг в карьере
Что ждет Марио?
«Аль-Иттифак» из Объединенных Арабских Эмиратов заинтересован в приглашении итальянского форварда Марио Балотелли, сообщает инсайдер Николо Скира.
Согласно информации источника, футболисту предлагают соглашение, рассчитанное до 2028 года. Руководство клуба намерено провести переговоры и постараться убедить игрока принять это предложение.
35-летний Балотелли покинул «Дженоа» в начале июля 2025 года и на данный момент находится в статусе свободного агента.
В минувшем сезоне Марио провел шесть матчей, за 56 минут игрового времени получив две желтые карточки.
