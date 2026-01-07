Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
07 января 2026, 18:47 | Обновлено 07 января 2026, 19:14
В Жироне наградили Цыганкова. Он приложил руку к увольнению тренера

Клуб выбрал Виктора лучшим игроком месяца

В Жироне наградили Цыганкова. Он приложил руку к увольнению тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Каталонский клуб «Жирона» выбрал лучшего футболиста декабря 2025 года.

Награду получил украинский вингер Виктор Цыганков, который в декабре забил два гола.

Цыганков оформил дубль в матче с «Реал Сосьедад» (2:1), забив один из голов пяткой. Интересно, что после этого поражения «баски» были вынуждены уволить тренера.

В этом сезоне на клубном уровне Цыганков провел 14 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Ранее в Испании высоко оценили игру украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова в последнем матче, где ему удалось забить.

