В Жироне наградили Цыганкова. Он приложил руку к увольнению тренера
Клуб выбрал Виктора лучшим игроком месяца
Каталонский клуб «Жирона» выбрал лучшего футболиста декабря 2025 года.
Награду получил украинский вингер Виктор Цыганков, который в декабре забил два гола.
Цыганков оформил дубль в матче с «Реал Сосьедад» (2:1), забив один из голов пяткой. Интересно, что после этого поражения «баски» были вынуждены уволить тренера.
В этом сезоне на клубном уровне Цыганков провел 14 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.
Ранее в Испании высоко оценили игру украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова в последнем матче, где ему удалось забить.
🌟 Viktor, el 𝐉𝐮𝐠𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐄𝐬𝐭𝐫𝐞𝐥𝐥𝐚 del mes de desembre! 🪄 pic.twitter.com/1unPIXXwq9— Girona FC (@GironaFC) January 7, 2026
