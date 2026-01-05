«Делал все, что хотел». Испанские журналисты в восторге от игры Цыганкова
Украинца расхвалили за матч с Мальоркой
В Испании высоко оценили игру украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова в матче 18-го тура Ла Лиги с «Мальоркой» (2:1), в котором тот отличился забитым голом.
Так, журналист Cadena SER Мигель Руис сразу по завершении встречи написал в Twitter: «Я никогда не смогу объяснить вам, каким замечательным футболистом, по моему мнению, является Цыганков».
Его коллега Альберто Лопес Фрау в эфире Radioestadio заявил: «Жирона» играла лучше в первом тайме. «Майорка» выглядела очень плохо. Цыганков делал все, что хотел, он идеально позиционировался, а полузащитники «Майорки» полностью растерялись».
Ранее Цыганкова также расхвалил испанский журналист Йонай Амаро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец уговаривает Итауму не драться с Александром
«Реал» может расстаться с Луниным и девятью игроками