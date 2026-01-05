Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
05 января 2026, 21:30 |
«Делал все, что хотел». Испанские журналисты в восторге от игры Цыганкова

Украинца расхвалили за матч с Мальоркой

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В Испании высоко оценили игру украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова в матче 18-го тура Ла Лиги с «Мальоркой» (2:1), в котором тот отличился забитым голом.

Так, журналист Cadena SER Мигель Руис сразу по завершении встречи написал в Twitter: «Я никогда не смогу объяснить вам, каким замечательным футболистом, по моему мнению, является Цыганков».

Его коллега Альберто Лопес Фрау в эфире Radioestadio заявил: «Жирона» играла лучше в первом тайме. «Майорка» выглядела очень плохо. Цыганков делал все, что хотел, он идеально позиционировался, а полузащитники «Майорки» полностью растерялись».

Ранее Цыганкова также расхвалил испанский журналист Йонай Амаро.

Мальорка Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Мальорка - Жирона
