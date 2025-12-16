Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Серхио Франсиско покинул «Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» объявил об увольнении главного тренера Серхио Франсиско после домашнего поражения от Жироны в 16-м туре Ла Лиги (1:2).
Решающую роль в матче сыграл украинский вингер Виктор Цыганков, оформив дубль и принеся победу гостям в волевом стиле.
Руководство решило прекратить сотрудничество с Франсиско после серии неудачных результатов, кульминацией которых стало это поражение.
Серхио Франсиско возглавил клуб из Сан-Себастьяна в 2025 году. Клуб идет на достаточно низком для себя месте – лишь пятнадцатым в турнирной таблице Ла Лиги.
