Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера

«Реал Сосьедад» объявил об увольнении главного тренера Серхио Франсиско после домашнего поражения от Жироны в 16-м туре Ла Лиги (1:2).

Решающую роль в матче сыграл украинский вингер Виктор Цыганков, оформив дубль и принеся победу гостям в волевом стиле.

Руководство решило прекратить сотрудничество с Франсиско после серии неудачных результатов, кульминацией которых стало это поражение.

Серхио Франсиско возглавил клуб из Сан-Себастьяна в 2025 году. Клуб идет на достаточно низком для себя месте – лишь пятнадцатым в турнирной таблице Ла Лиги.