Главный тренер мадридского клуба стал амбассадором бренда ставок

Онлайн-платформа для ставок Betinia объявила о сотрудничестве с всемирно известным футбольным тренером Диего Симеоне, который стал официальным послом бренда.

В рамках сотрудничества платформа запускает симулятор футбольного менеджера, вдохновленный философией Симеоне, где игроки смогут принимать тактические решения, развиваться и получать награды.

Симеоне, возглавляющий мадридский «Атлетико» с 2011 года, завоевал восемь трофеев, включая два титула Ла Лиги и два титула Лиги Европы УЕФА. В качестве игрока он провел более 100 матчей за сборную Аргентины и дважды выигрывал Кубок Америки.

В течение 2026 года и далее Симеоне будет представлен в цифровых кампаниях и промо-активностях Betinia, делясь своим футбольным опытом с игроками по всему миру.

В столице Южной Кореи выявлены нелегальные игорные центры для иностранцев