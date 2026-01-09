Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Азартные игры
Главный тренер мадридского клуба стал амбассадором бренда ставок

Диего Симеоне будет представлять оператора на глобальном уровне

Getty Images/Global Images Ukraine.Диего Симеоне

Онлайн-платформа для ставок Betinia объявила о сотрудничестве с всемирно известным футбольным тренером Диего Симеоне, который стал официальным послом бренда.

В рамках сотрудничества платформа запускает симулятор футбольного менеджера, вдохновленный философией Симеоне, где игроки смогут принимать тактические решения, развиваться и получать награды.

Симеоне, возглавляющий мадридский «Атлетико» с 2011 года, завоевал восемь трофеев, включая два титула Ла Лиги и два титула Лиги Европы УЕФА. В качестве игрока он провел более 100 матчей за сборную Аргентины и дважды выигрывал Кубок Америки.

В течение 2026 года и далее Симеоне будет представлен в цифровых кампаниях и промо-активностях Betinia, делясь своим футбольным опытом с игроками по всему миру.

азарт ставки букмекеры Диего Симеоне Атлетико Мадрид
Александр Гринник Источник
Комментарии 0
