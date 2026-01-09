Новичок – в топе. Манчестер Сити за год потратил 0,5 млрд фунтов
Клуб купил Семеньо у Борнмута
В пятницу Манчестер Сити приобрел вингера Борнмута Антуана Семеньо, отдав за игрока 65 миллионов фунтов.
Если брать период с января 2025 года по январь 2026 года, то игрок футболист стал 11-м новичком команды Жузепа Гвардиолы. На всех игроков клуб потратил почти 0,5 млрд фунтов – 425,9 миллиона фунтов.
Самым дорогим приобретением является как раз Семеньо, чья трансферная сумма превысила сумму, которую отдали за Омара Мармуша.
Манчестер Сити в таблице АПЛ идет вторым, отставая от Арсенала на 6 очков.
