Вавринка получил последнюю. Все обладатели wild card в основу Aus Open 2026
Стэн Вавринка, Винус Уильямс, Джордан Томпсон и другие
Организаторы Открытого чемпионата Австралии 2026 огласили имена всех обладателей wild card в мужской и женский одиночный разряды.
Последнюю WC получил именитый швейцарский теннисист Стэн Вавринка, который в 2014 году выиграл трофей Australian Open.
Наиболее именитой обладательницей wild card у женщин является Винус Уильмс.
Обладатели wild card в основу Australian Open (мужчины):
- Бу Юньчаокете (Китай)
- Джеймс Дакворт (Австралия)
- Ринки Хидзиката (Австралия)
- Кириан Жаке (Франция)
- Патрик Кайпсон (США)
- Кристофер О’Коннелл (Австралия)
- Джордан Томпсон (Австралия)
- Стэн Вавринка (Швейцария)
Обладатели wild card в основу Australian Open (женщины):
- Зарина Дияс (Казахстан)
- Талия Гибсон (Австралия)
- Присцилла Хон (Австралия)
- Эмерсон Джонс (Австралия)
- Элизабет Мандлик (США)
- Твйла Престон (Австралия)
- Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона (Франция)
- Винус Уильямс (США)
Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии пройдут с 18 января по 1 февраля. Жеребьевка состоится 15 числа в 05:30 по Киеву.
One last dance. We can’t wait to see you soon, @stanwawrinka 💙 pic.twitter.com/WIeUCIW5rG— #AusOpen (@AustralianOpen) January 9, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец может продолжить свою карьеру в «Тоттенхэме»
Элина провела флеш-интервью на корте после матча с Сонай Картал в Окленде