Вавринка получил последнюю. Все обладатели wild card в основу Aus Open 2026

Организаторы Открытого чемпионата Австралии 2026 огласили имена всех обладателей wild card в мужской и женский одиночный разряды.

Последнюю WC получил именитый швейцарский теннисист Стэн Вавринка, который в 2014 году выиграл трофей Australian Open.

Наиболее именитой обладательницей wild card у женщин является Винус Уильмс.

Обладатели wild card в основу Australian Open (мужчины):

Бу Юньчаокете (Китай)

Джеймс Дакворт (Австралия)

Ринки Хидзиката (Австралия)

Кириан Жаке (Франция)

Патрик Кайпсон (США)

Кристофер О’Коннелл (Австралия)

Джордан Томпсон (Австралия)

Стэн Вавринка (Швейцария)

Обладатели wild card в основу Australian Open (женщины):

Зарина Дияс (Казахстан)

Талия Гибсон (Австралия)

Присцилла Хон (Австралия)

Эмерсон Джонс (Австралия)

Элизабет Мандлик (США)

Твйла Престон (Австралия)

Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона (Франция)

Винус Уильямс (США)

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии пройдут с 18 января по 1 февраля. Жеребьевка состоится 15 числа в 05:30 по Киеву.