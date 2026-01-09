Вавринка получил последнюю. Все обладатели wild card в основу Aus Open 2026

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Стэн Вавринка, Винус Уильямс, Джордан Томпсон и другие

Getty Images/Global Images Ukraine. Стэн Вавринка

Организаторы Открытого чемпионата Австралии 2026 огласили имена всех обладателей wild card в мужской и женский одиночный разряды.

Последнюю WC получил именитый швейцарский теннисист Стэн Вавринка, который в 2014 году выиграл трофей Australian Open.

Наиболее именитой обладательницей wild card у женщин является Винус Уильмс.

Обладатели wild card в основу Australian Open (мужчины):

  • Бу Юньчаокете (Китай)
  • Джеймс Дакворт (Австралия)
  • Ринки Хидзиката (Австралия)
  • Кириан Жаке (Франция)
  • Патрик Кайпсон (США)
  • Кристофер О’Коннелл (Австралия)
  • Джордан Томпсон (Австралия)
  • Стэн Вавринка (Швейцария)

Обладатели wild card в основу Australian Open (женщины):

  • Зарина Дияс (Казахстан)
  • Талия Гибсон (Австралия)
  • Присцилла Хон (Австралия)
  • Эмерсон Джонс (Австралия)
  • Элизабет Мандлик (США)
  • Твйла Престон (Австралия)
  • Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона (Франция)
  • Винус Уильямс (США)

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии пройдут с 18 января по 1 февраля. Жеребьевка состоится 15 числа в 05:30 по Киеву.

