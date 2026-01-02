Впервые с 2021 года. Винус Уильямс получила wild card в основу Aus Open
Легендарная американка не играла в Мельбурне пять лет
45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс сыграет на Открытом чемпионате Австралии 2026.
Организаторы мейджора в Мельбурне предоставили легендарной американке wild card.
Винус дважды играла в финале Australian Open и дважды проиграла своей сестре Серене (в 2003 и 2017 годах).
Уильямс-старшая выступит на Aus Open впервые с 2021 года. Тогда она добралась до второго круга, где разгромно проиграла Саре Эррани 1:6, 0:6.
В парном разряде Aus Open Винус Уильямс становилась чемпионкой пять раз: в 2001, 2003, 2009 и 2010 годах.
Открытый чемпионат Австралии 2026 пройдет в Мельбурне с 18 января по 1 февраля.
