Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
21 января 2026, 00:23 | Обновлено 21 января 2026, 00:38
20 января состоялись матчи 7-го тура ЛЧ, канониры вышли напрямую в 1/8 финала

Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 января состоялись матчи 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день прошли 9 поединков, а еще 9 игр запланированы на 21 января

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В центральном матче дня Реал разгромил Монако (6:1). Спортинг нанес поражение ПСЖ (2:1).

Арсенал одержал 7-ю победу подряд, идет без потерь в ЛЧ (21 очко из 21) и обеспечил себе прямую путевку в 1/8 финала.

Лидеры ЛЧ: Арсенал (21 очко), Реал, Бавария (по 15), Тоттенхэм (14), ПСЖ, Спортинг, Ман Сити, Аталанта (по 13), Интер, Атлетико, Ливерпуль (по 12). Эти 11 команд досрочно получили путевки в плей-офф.

По итогам 8 туров (последний пройдет через неделю) 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места 9–24, сыграют в 1/16 финала.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

6-й тур. 20 января

  • 17:30 Кайрат (Казахстан) – Брюгге (Бельгия) – 1:4
  • 19:45 Буде-Глимт (Норвегия) – Манчестер Сити (Англия) – 3:2
  • 22:00 Вильярреал (Испания) – Аякс (Нидерланды) – 1:2
  • 22:00 Интер (Италия) – Арсенал (Англия) – 1:3
  • 22:00 Копенгаген (Дания) – Наполи (Италия) – 1:1
  • 22:00 Олимпиакос (Греция) – Байер (Германия) – 2:0
  • 22:00 Реал (Испания) – Монако (Франция) – 6:1
  • 22:00 Спортинг (Португалия) – ПСЖ (Франция) – 2:1
  • 22:00 Тоттенхэм (Англия) – Боруссия Д (Германия) – 2:0

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 7 7 0 0 20 - 2 28.01.26 22:00 Арсенал - Кайрат20.01.26 Интер Милан 1:3 Арсенал10.12.25 Брюгге 0:3 Арсенал26.11.25 Арсенал 3:1 Бавария04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид 21
2 Реал Мадрид 7 5 0 2 19 - 8 28.01.26 22:00 Бенфика - Реал Мадрид20.01.26 Реал Мадрид 6:1 Монако10.12.25 Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити26.11.25 Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус 15
3 Бавария 6 5 0 1 18 - 7 21.01.26 22:00 Бавария - Юнион Сент-Жилуаз09.12.25 Бавария 3:1 Спортинг Лиссабон26.11.25 Арсенал 3:1 Бавария04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге30.09.25 Пафос 1:5 Бавария 15
4 Тоттенхэм 7 4 2 1 15 - 7 28.01.26 22:00 Айнтрахт Ф - Тоттенхэм20.01.26 Тоттенхэм 2:0 Боруссия Д09.12.25 Тоттенхэм 3:0 Славия Прага26.11.25 ПСЖ 5:3 Тоттенхэм04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм 14
5 ПСЖ 7 4 1 2 20 - 10 28.01.26 22:00 ПСЖ - Ньюкасл20.01.26 Спортинг Лиссабон 2:1 ПСЖ10.12.25 Атлетик Бильбао 0:0 ПСЖ26.11.25 ПСЖ 5:3 Тоттенхэм04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ 13
6 Спортинг Лиссабон 7 4 1 2 14 - 9 28.01.26 22:00 Атлетик Бильбао - Спортинг Лиссабон20.01.26 Спортинг Лиссабон 2:1 ПСЖ09.12.25 Бавария 3:1 Спортинг Лиссабон26.11.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Брюгге04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель 13
7 Манчестер Сити 7 4 1 2 13 - 9 28.01.26 22:00 Манчестер Сити - Галатасарай20.01.26 Будё-Глимт 3:1 Манчестер Сити10.12.25 Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити 13
8 Аталанта 6 4 1 1 8 - 6 21.01.26 22:00 Аталанта - Атлетик Бильбао09.12.25 Аталанта 2:1 Челси26.11.25 Айнтрахт Ф 0:3 Аталанта05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге 13
9 Интер Милан 7 4 0 3 13 - 7 28.01.26 22:00 Боруссия Д - Интер Милан20.01.26 Интер Милан 1:3 Арсенал09.12.25 Интер Милан 0:1 Ливерпуль26.11.25 Атлетико Мадрид 2:1 Интер Милан05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан 12
10 Атлетико Мадрид 6 4 0 2 15 - 12 21.01.26 19:45 Галатасарай - Атлетико Мадрид09.12.25 ПСВ Эйндховен 2:3 Атлетико Мадрид26.11.25 Атлетико Мадрид 2:1 Интер Милан04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф 12
11 Ливерпуль 6 4 0 2 11 - 8 21.01.26 22:00 Марсель - Ливерпуль09.12.25 Интер Милан 0:1 Ливерпуль26.11.25 Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль 12
12 Боруссия Д 7 3 2 2 19 - 15 28.01.26 22:00 Боруссия Д - Интер Милан20.01.26 Тоттенхэм 2:0 Боруссия Д10.12.25 Боруссия Д 2:2 Будё-Глимт25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д 11
13 Ньюкасл 6 3 1 2 13 - 6 21.01.26 22:00 Ньюкасл - ПСВ Эйндховен10.12.25 Байер 2:2 Ньюкасл25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл 10
14 Челси 6 3 1 2 13 - 8 21.01.26 22:00 Челси - Пафос09.12.25 Аталанта 2:1 Челси25.11.25 Челси 3:0 Барселона05.11.25 Карабах 2:2 Челси22.10.25 Челси 5:1 Аякс30.09.25 Челси 1:0 Бенфика 10
15 Барселона 6 3 1 2 14 - 11 21.01.26 22:00 Славия Прага - Барселона09.12.25 Барселона 2:1 Айнтрахт Ф25.11.25 Челси 3:0 Барселона05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ 10
16 Марсель 6 3 0 3 11 - 8 21.01.26 22:00 Марсель - Ливерпуль09.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:3 Марсель25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель30.09.25 Марсель 4:0 Аякс 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12 - 10 21.01.26 22:00 Ювентус - Бенфика10.12.25 Ювентус 2:0 Пафос25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8 - 8 21.01.26 19:45 Галатасарай - Атлетико Мадрид09.12.25 Монако 1:0 Галатасарай25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль 9
19 Байер 7 2 3 2 10 - 14 28.01.26 22:00 Байер - Вильярреал20.01.26 Олимпиакос Пирей 2:0 Байер10.12.25 Байер 2:2 Ньюкасл25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер05.11.25 Бенфика 0:1 Байер21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ 9
20 Монако 7 2 3 2 8 - 14 28.01.26 22:00 Монако - Ювентус20.01.26 Реал Мадрид 6:1 Монако09.12.25 Монако 1:0 Галатасарай26.11.25 Пафос 2:2 Монако04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15 - 11 21.01.26 22:00 Ньюкасл - ПСВ Эйндховен09.12.25 ПСВ Эйндховен 2:3 Атлетико Мадрид26.11.25 Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен 8
22 Олимпиакос Пирей 7 2 2 3 8 - 13 28.01.26 22:00 Аякс - Олимпиакос Пирей20.01.26 Олимпиакос Пирей 2:0 Байер09.12.25 Кайрат 0:1 Олимпиакос Пирей26.11.25 Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей 8
23 Наполи 7 2 2 3 7 - 12 28.01.26 22:00 Наполи - Челси20.01.26 Копенгаген 1:1 Наполи10.12.25 Бенфика 2:0 Наполи25.11.25 Наполи 2:0 Карабах04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи 8
24 Копенгаген 7 2 2 3 11 - 17 28.01.26 22:00 Барселона - Копенгаген20.01.26 Копенгаген 1:1 Наполи10.12.25 Вильярреал 2:3 Копенгаген26.11.25 Копенгаген 3:2 Кайрат04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д 8
25 Карабах 6 2 1 3 10 - 13 21.01.26 19:45 Карабах - Айнтрахт Ф10.12.25 Карабах 2:4 Аякс25.11.25 Наполи 2:0 Карабах05.11.25 Карабах 2:2 Челси22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген 7
26 Брюгге 7 2 1 4 12 - 17 28.01.26 22:00 Брюгге - Марсель20.01.26 Кайрат 1:4 Брюгге10.12.25 Брюгге 0:3 Арсенал26.11.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Брюгге05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге 7
27 Будё-Глимт 7 1 3 3 12 - 14 28.01.26 22:00 Атлетико Мадрид - Будё-Глимт20.01.26 Будё-Глимт 3:1 Манчестер Сити10.12.25 Боруссия Д 2:2 Будё-Глимт25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт 6
28 Бенфика 6 2 0 4 6 - 8 21.01.26 22:00 Ювентус - Бенфика10.12.25 Бенфика 2:0 Наполи25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика05.11.25 Бенфика 0:1 Байер21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика30.09.25 Челси 1:0 Бенфика 6
29 Пафос 6 1 3 2 4 - 9 21.01.26 22:00 Челси - Пафос10.12.25 Ювентус 2:0 Пафос26.11.25 Пафос 2:2 Монако05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос30.09.25 Пафос 1:5 Бавария 6
30 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7 - 15 21.01.26 22:00 Бавария - Юнион Сент-Жилуаз09.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:3 Марсель25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл 6
31 Аякс 7 2 0 5 7 - 19 28.01.26 22:00 Аякс - Олимпиакос Пирей20.01.26 Вильярреал 1:2 Аякс10.12.25 Карабах 2:4 Аякс25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай22.10.25 Челси 5:1 Аякс 6
32 Атлетик Бильбао 6 1 2 3 4 - 9 21.01.26 22:00 Аталанта - Атлетик Бильбао10.12.25 Атлетик Бильбао 0:0 ПСЖ25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао 5
33 Айнтрахт Ф 6 1 1 4 8 - 16 21.01.26 19:45 Карабах - Айнтрахт Ф09.12.25 Барселона 2:1 Айнтрахт Ф26.11.25 Айнтрахт Ф 0:3 Аталанта04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф 4
34 Славия Прага 6 0 3 3 2 - 11 21.01.26 22:00 Славия Прага - Барселона09.12.25 Тоттенхэм 3:0 Славия Прага25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага 3
35 Вильярреал 7 0 1 6 5 - 15 28.01.26 22:00 Байер - Вильярреал20.01.26 Вильярреал 1:2 Аякс10.12.25 Вильярреал 2:3 Копенгаген25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити 1
36 Кайрат 7 0 1 6 5 - 19 28.01.26 22:00 Арсенал - Кайрат20.01.26 Кайрат 1:4 Брюгге09.12.25 Кайрат 0:1 Олимпиакос Пирей26.11.25 Копенгаген 3:2 Кайрат05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос 1
Полная таблица

Инфографика

«Это позор»: эмоциональное заявление Холанда после поражения Ман Сити
Кубок Англии. Определен соперник Ман Сити: все пары 1/16 финала
ВИДЕО. Алкогольная зависимость? Беллингем забил в ЛЧ, отреагировав на слухи
Лига чемпионов статистические расклады выбор редакции Ювентус Ливерпуль Барселона Галатасарай Тоттенхэм Ньюкасл Марсель Монако Брюгге Бенфика Боруссия Дортмунд Байер Вильярреал Олимпиакос Пирей Наполи Аталанта Копенгаген Интер Милан Спортинг Лиссабон Карабах Агдам Атлетик Бильбао Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Бавария Реал Мадрид Манчестер Сити Кайрат Алматы Славия Прага Аякс Айнтрахт Франкфурт Роман Яремчук Буде-Глимт Андрей Лунин Алексей Кащук Пафос ПСЖ Челси ПСВ Анатолий Трубин Тоттенхэм - Боруссия Д Георгий Судаков Илья Забарный Юнион Сент-Жилуаз Интер - Арсенал Реал - Монако
Интер – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 20 января 2026, 22:53 0
Интер – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Интер – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов

Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Футбол | 20 января 2026, 07:49 19
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт

Игорь Бурбас рассказал резонансные подробности ухода Цыганкова

Сбор начали без голов. Динамо в Турции сыграло вничью против Короны
Футбол | 20.01.2026, 17:55
Сбор начали без голов. Динамо в Турции сыграло вничью против Короны
Сбор начали без голов. Динамо в Турции сыграло вничью против Короны
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Футбол | 20.01.2026, 01:02
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Футбол | 20.01.2026, 14:40
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
20.01.2026, 13:35 14
Другие виды
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
19.01.2026, 13:22 2
Другие виды
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
19.01.2026, 06:25 2
Футбол
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
20.01.2026, 06:02 1
Футбол
Усик назвал три причины выйти на бой с Уайлдером
Усик назвал три причины выйти на бой с Уайлдером
19.01.2026, 03:55 3
Бокс
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
20.01.2026, 07:57 30
Футбол
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
19.01.2026, 10:00 3
Бокс
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
20.01.2026, 08:46 25
Футбол
