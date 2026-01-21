Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов

Вечером 20 января состоялись матчи 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день прошли 9 поединков, а еще 9 игр запланированы на 21 января

В центральном матче дня Реал разгромил Монако (6:1). Спортинг нанес поражение ПСЖ (2:1).

Арсенал одержал 7-ю победу подряд, идет без потерь в ЛЧ (21 очко из 21) и обеспечил себе прямую путевку в 1/8 финала.

Лидеры ЛЧ: Арсенал (21 очко), Реал, Бавария (по 15), Тоттенхэм (14), ПСЖ, Спортинг, Ман Сити, Аталанта (по 13), Интер, Атлетико, Ливерпуль (по 12). Эти 11 команд досрочно получили путевки в плей-офф.

По итогам 8 туров (последний пройдет через неделю) 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места 9–24, сыграют в 1/16 финала.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

6-й тур. 20 января

17:30 Кайрат (Казахстан) – Брюгге (Бельгия) – 1:4

19:45 Буде-Глимт (Норвегия) – Манчестер Сити (Англия) – 3:2

22:00 Вильярреал (Испания) – Аякс (Нидерланды) – 1:2

22:00 Интер (Италия) – Арсенал (Англия) – 1:3

22:00 Копенгаген (Дания) – Наполи (Италия) – 1:1

22:00 Олимпиакос (Греция) – Байер (Германия) – 2:0

22:00 Реал (Испания) – Монако (Франция) – 6:1

22:00 Спортинг (Португалия) – ПСЖ (Франция) – 2:1

22:00 Тоттенхэм (Англия) – Боруссия Д (Германия) – 2:0

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 7 7 0 0 20 - 2 28.01.26 22:00 Арсенал - Кайрат 20.01.26 Интер Милан 1:3 Арсенал 10.12.25 Брюгге 0:3 Арсенал 26.11.25 Арсенал 3:1 Бавария 04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал 21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид 21 2 Реал Мадрид 7 5 0 2 19 - 8 28.01.26 22:00 Бенфика - Реал Мадрид 20.01.26 Реал Мадрид 6:1 Монако 10.12.25 Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити 26.11.25 Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид 04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид 22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус 15 3 Бавария 6 5 0 1 18 - 7 21.01.26 22:00 Бавария - Юнион Сент-Жилуаз 09.12.25 Бавария 3:1 Спортинг Лиссабон 26.11.25 Арсенал 3:1 Бавария 04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария 22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге 30.09.25 Пафос 1:5 Бавария 15 4 Тоттенхэм 7 4 2 1 15 - 7 28.01.26 22:00 Айнтрахт Ф - Тоттенхэм 20.01.26 Тоттенхэм 2:0 Боруссия Д 09.12.25 Тоттенхэм 3:0 Славия Прага 26.11.25 ПСЖ 5:3 Тоттенхэм 04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген 22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм 14 5 ПСЖ 7 4 1 2 20 - 10 28.01.26 22:00 ПСЖ - Ньюкасл 20.01.26 Спортинг Лиссабон 2:1 ПСЖ 10.12.25 Атлетик Бильбао 0:0 ПСЖ 26.11.25 ПСЖ 5:3 Тоттенхэм 04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария 21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ 13 6 Спортинг Лиссабон 7 4 1 2 14 - 9 28.01.26 22:00 Атлетик Бильбао - Спортинг Лиссабон 20.01.26 Спортинг Лиссабон 2:1 ПСЖ 09.12.25 Бавария 3:1 Спортинг Лиссабон 26.11.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Брюгге 04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон 22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель 13 7 Манчестер Сити 7 4 1 2 13 - 9 28.01.26 22:00 Манчестер Сити - Галатасарай 20.01.26 Будё-Глимт 3:1 Манчестер Сити 10.12.25 Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити 25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер 05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д 21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити 13 8 Аталанта 6 4 1 1 8 - 6 21.01.26 22:00 Аталанта - Атлетик Бильбао 09.12.25 Аталанта 2:1 Челси 26.11.25 Айнтрахт Ф 0:3 Аталанта 05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта 22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага 30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге 13 9 Интер Милан 7 4 0 3 13 - 7 28.01.26 22:00 Боруссия Д - Интер Милан 20.01.26 Интер Милан 1:3 Арсенал 09.12.25 Интер Милан 0:1 Ливерпуль 26.11.25 Атлетико Мадрид 2:1 Интер Милан 05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат 21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан 12 10 Атлетико Мадрид 6 4 0 2 15 - 12 21.01.26 19:45 Галатасарай - Атлетико Мадрид 09.12.25 ПСВ Эйндховен 2:3 Атлетико Мадрид 26.11.25 Атлетико Мадрид 2:1 Интер Милан 04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз 21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид 30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф 12 11 Ливерпуль 6 4 0 2 11 - 8 21.01.26 22:00 Марсель - Ливерпуль 09.12.25 Интер Милан 0:1 Ливерпуль 26.11.25 Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен 04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид 22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль 30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль 12 12 Боруссия Д 7 3 2 2 19 - 15 28.01.26 22:00 Боруссия Д - Интер Милан 20.01.26 Тоттенхэм 2:0 Боруссия Д 10.12.25 Боруссия Д 2:2 Будё-Глимт 25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал 05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д 21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д 11 13 Ньюкасл 6 3 1 2 13 - 6 21.01.26 22:00 Ньюкасл - ПСВ Эйндховен 10.12.25 Байер 2:2 Ньюкасл 25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл 05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао 21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика 01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл 10 14 Челси 6 3 1 2 13 - 8 21.01.26 22:00 Челси - Пафос 09.12.25 Аталанта 2:1 Челси 25.11.25 Челси 3:0 Барселона 05.11.25 Карабах 2:2 Челси 22.10.25 Челси 5:1 Аякс 30.09.25 Челси 1:0 Бенфика 10 15 Барселона 6 3 1 2 14 - 11 21.01.26 22:00 Славия Прага - Барселона 09.12.25 Барселона 2:1 Айнтрахт Ф 25.11.25 Челси 3:0 Барселона 05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона 21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей 01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ 10 16 Марсель 6 3 0 3 11 - 8 21.01.26 22:00 Марсель - Ливерпуль 09.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:3 Марсель 25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл 05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта 22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель 30.09.25 Марсель 4:0 Аякс 9 17 Ювентус 6 2 3 1 12 - 10 21.01.26 22:00 Ювентус - Бенфика 10.12.25 Ювентус 2:0 Пафос 25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус 04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон 22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус 01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус 9 18 Галатасарай 6 3 0 3 8 - 8 21.01.26 19:45 Галатасарай - Атлетико Мадрид 09.12.25 Монако 1:0 Галатасарай 25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз 05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай 22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт 30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль 9 19 Байер 7 2 3 2 10 - 14 28.01.26 22:00 Байер - Вильярреал 20.01.26 Олимпиакос Пирей 2:0 Байер 10.12.25 Байер 2:2 Ньюкасл 25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер 05.11.25 Бенфика 0:1 Байер 21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ 9 20 Монако 7 2 3 2 8 - 14 28.01.26 22:00 Монако - Ювентус 20.01.26 Реал Мадрид 6:1 Монако 09.12.25 Монако 1:0 Галатасарай 26.11.25 Пафос 2:2 Монако 04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако 22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм 9 21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15 - 11 21.01.26 22:00 Ньюкасл - ПСВ Эйндховен 09.12.25 ПСВ Эйндховен 2:3 Атлетико Мадрид 26.11.25 Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен 04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен 21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи 01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен 8 22 Олимпиакос Пирей 7 2 2 3 8 - 13 28.01.26 22:00 Аякс - Олимпиакос Пирей 20.01.26 Олимпиакос Пирей 2:0 Байер 09.12.25 Кайрат 0:1 Олимпиакос Пирей 26.11.25 Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид 04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен 21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей 8 23 Наполи 7 2 2 3 7 - 12 28.01.26 22:00 Наполи - Челси 20.01.26 Копенгаген 1:1 Наполи 10.12.25 Бенфика 2:0 Наполи 25.11.25 Наполи 2:0 Карабах 04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф 21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи 8 24 Копенгаген 7 2 2 3 11 - 17 28.01.26 22:00 Барселона - Копенгаген 20.01.26 Копенгаген 1:1 Наполи 10.12.25 Вильярреал 2:3 Копенгаген 26.11.25 Копенгаген 3:2 Кайрат 04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген 21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д 8 25 Карабах 6 2 1 3 10 - 13 21.01.26 19:45 Карабах - Айнтрахт Ф 10.12.25 Карабах 2:4 Аякс 25.11.25 Наполи 2:0 Карабах 05.11.25 Карабах 2:2 Челси 22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах 01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген 7 26 Брюгге 7 2 1 4 12 - 17 28.01.26 22:00 Брюгге - Марсель 20.01.26 Кайрат 1:4 Брюгге 10.12.25 Брюгге 0:3 Арсенал 26.11.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Брюгге 05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона 22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге 7 27 Будё-Глимт 7 1 3 3 12 - 14 28.01.26 22:00 Атлетико Мадрид - Будё-Глимт 20.01.26 Будё-Глимт 3:1 Манчестер Сити 10.12.25 Боруссия Д 2:2 Будё-Глимт 25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус 04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако 22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт 6 28 Бенфика 6 2 0 4 6 - 8 21.01.26 22:00 Ювентус - Бенфика 10.12.25 Бенфика 2:0 Наполи 25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика 05.11.25 Бенфика 0:1 Байер 21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика 30.09.25 Челси 1:0 Бенфика 6 29 Пафос 6 1 3 2 4 - 9 21.01.26 22:00 Челси - Пафос 10.12.25 Ювентус 2:0 Пафос 26.11.25 Пафос 2:2 Монако 05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал 21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос 30.09.25 Пафос 1:5 Бавария 6 30 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7 - 15 21.01.26 22:00 Бавария - Юнион Сент-Жилуаз 09.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:3 Марсель 25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз 04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз 21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан 01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл 6 31 Аякс 7 2 0 5 7 - 19 28.01.26 22:00 Аякс - Олимпиакос Пирей 20.01.26 Вильярреал 1:2 Аякс 10.12.25 Карабах 2:4 Аякс 25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика 05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай 22.10.25 Челси 5:1 Аякс 6 32 Атлетик Бильбао 6 1 2 3 4 - 9 21.01.26 22:00 Аталанта - Атлетик Бильбао 10.12.25 Атлетик Бильбао 0:0 ПСЖ 25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао 05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао 22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах 01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао 5 33 Айнтрахт Ф 6 1 1 4 8 - 16 21.01.26 19:45 Карабах - Айнтрахт Ф 09.12.25 Барселона 2:1 Айнтрахт Ф 26.11.25 Айнтрахт Ф 0:3 Аталанта 04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф 22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль 30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф 4 34 Славия Прага 6 0 3 3 2 - 11 21.01.26 22:00 Славия Прага - Барселона 09.12.25 Тоттенхэм 3:0 Славия Прага 25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао 04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал 22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага 30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага 3 35 Вильярреал 7 0 1 6 5 - 15 28.01.26 22:00 Байер - Вильярреал 20.01.26 Вильярреал 1:2 Аякс 10.12.25 Вильярреал 2:3 Копенгаген 25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал 05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал 21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити 1 36 Кайрат 7 0 1 6 5 - 19 28.01.26 22:00 Арсенал - Кайрат 20.01.26 Кайрат 1:4 Брюгге 09.12.25 Кайрат 0:1 Олимпиакос Пирей 26.11.25 Копенгаген 3:2 Кайрат 05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат 21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос 1 Полная таблица

