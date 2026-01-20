Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Интер – Арсенал – 1:3. Седьмая победа канониров в ЛЧ. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Интер Милан
20.01.2026 22:00 – FT 1 : 3
Арсенал
Лига чемпионов
Интер – Арсенал – 1:3. Седьмая победа канониров в ЛЧ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

20 января в 22:00 прошел матч 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Итальянский Интер принимал лондонский Арсенал в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 10-й минуте поединка канониры открыли счет, Габриэл Жезус вывел Арсенал вперед (1:0). Нерадзурри забили ответный гол на 18-й минуте, Петар Сучич сравнял счет (1:1).

На 31-й минуте канониры второй раз вышли вперед, Габриэл Жезус оформил дубль (2:1). На 84-й минуте Виктор Дьекереш отличился забитым голом за Арсенал (3:1).

Арсенал лидирует в Лиге чемпионов, уходя без потерь (21 очко из 21). Канониры обеспечили себе прямой пропуск в 1/8 финала.

🏆 Лига чемпионов. 7-й тур, 20 января 2026 года.

Интер (Италия) – Арсенал (Англия) – 1:3

Голы: Петар Сучич, 18 – Габриэл Жезус, 10, 38, Виктор Дьекереш, 84

ГОЛ! 0:1. Габриэл Жезус, 10 мин

ГОЛ! 1:1. Петар Сучич, 18 мин

ГОЛ! 1:2. Габриэл Жезус, 31 мин

ГОЛ! 1:3. Виктор Дьокереш, 84 мин

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Арсенал), асcист Букайо Сака.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал), асcист Леандро Троссар.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Сучич (Интер Милан).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал), асcист Юрриен Тимбер.
Интер Милан Арсенал Лондон видео голов и обзор Лига чемпионов Петар Сучич Интер - Арсенал Габриэл Жезус Виктор Дьекереш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
