Интер Милан

20 января в 22:00 прошел матч 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Итальянский Интер принимал лондонский Арсенал в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 10-й минуте поединка канониры открыли счет, Габриэл Жезус вывел Арсенал вперед (1:0). Нерадзурри забили ответный гол на 18-й минуте, Петар Сучич сравнял счет (1:1).

На 31-й минуте канониры второй раз вышли вперед, Габриэл Жезус оформил дубль (2:1). На 84-й минуте Виктор Дьекереш отличился забитым голом за Арсенал (3:1).

Арсенал лидирует в Лиге чемпионов, уходя без потерь (21 очко из 21). Канониры обеспечили себе прямой пропуск в 1/8 финала.

🏆 Лига чемпионов. 7-й тур, 20 января 2026 года.

Интер (Италия) – Арсенал (Англия) – 1:3

Голы: Петар Сучич, 18 – Габриэл Жезус, 10, 38, Виктор Дьекереш, 84

ГОЛ! 0:1. Габриэл Жезус, 10 мин

ГОЛ! 1:1. Петар Сучич, 18 мин

ГОЛ! 1:2. Габриэл Жезус, 31 мин

ГОЛ! 1:3. Виктор Дьокереш, 84 мин