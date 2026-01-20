Интер Милан

20 января, свою встречу в Лиге чемпионов проведут Интер – Арсенал. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Интер

Миланский клуб хорошо смотрится в этом сезоне, хотя кандидатура Киву выглядела сомнительно, после долгих лет успешной работы на посту главного тренера Симоне Индзаги. В Серии А Интер идет первым, хотя опережает второй Милан всего на три очка. Свой последний матч «сине-черные» выиграли на выезде у Удинезе со счетом 1:0.

В Лиге чемпионов команда начала с четырех побед, но потом дважды проиграла, сначала Атлетико в гостях – 1:2, а потом Ливерпулю дома – 0:1. «Сине-черные» идут шестыми в турнирной таблице, хотя положение не надежное, ведь трое преследователей отстают по дополнительным показателям.

Важно удержаться в восьмерке, чтоб пробиться сразу в 1/8 финала, в крайнем случае попадут в плей-офф, но начнут с 1/16 финала. Из-за повреждений не выйдут на поле Чалханоглу, Ди Дженнаро, Дюмфрис, Паласиос и Хосеп Мартинес.

Арсенал

«Канониры» с каждым сезоном приближаются к большим трофеям, но постоянно им немного не хватает. Арсенал безупречно играет в этом сезоне Лиги чемпионов, 6 побед в шести встречах, при разнице мячей 17:1.

Отлично идут дела у подопечных Артеты и в АПЛ, они захватили лидерство, опережая ближайших преследователей на 7 очков. В последнем туре лондонцы не смогли обыграть на выезде Ноттингем Форест – 0:0, упустив возможность увеличить отрыв от конкурентов, которые тоже допустили осечки.

Главный вопрос теперь в том, хватит ли сил на все турниры, ведь Арсенал еще продолжает борьбу в Кубке Англии, а также в Кубке английской лиги. В приоритете будет чемпионат, который уже давно не выигрывали и Лига чемпионов, этот турнир никогда не покорялся «канонирам». Травмы не позволят выйти на поле Калафиори и Доуману.

Личные встречи

У клубов небольшая история очных противостояний, последний раз они пересекались на Этапе лиги в 2024 году, тогда Интер тоже играл дома, где одержал победу со счетом 1:0.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.74 для Интера и 2.89 для Арсенала. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Нас ожидает увлекательная битва лидеров двух топ-чемпионатов. Командам дают одинаковые шансы на победу, с чем я согласен, хотя уровень мотивации у Интера должен быть выше, ведь им надо удержаться в топ-8, а у «канониров» с этим проблем не будет.

Жду футбола высокого уровня, но не верю, что команды покажут результативный футбол. Предлагаю поставить здесь на тотал меньше 2,5 голов за 1,78.