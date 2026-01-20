Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер Милан – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Интер Милан
20.01.2026 22:00 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
20 января 2026, 14:09 | Обновлено 20 января 2026, 14:21
122
0

Интер Милан – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 20 января и начнется в 22:00 по Киеву

20 января 2026, 14:09 | Обновлено 20 января 2026, 14:21
122
0
Интер Милан – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Коллаж Sport.ua

20 января, свою встречу в Лиге чемпионов проведут Интер – Арсенал. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Интер

Миланский клуб хорошо смотрится в этом сезоне, хотя кандидатура Киву выглядела сомнительно, после долгих лет успешной работы на посту главного тренера Симоне Индзаги. В Серии А Интер идет первым, хотя опережает второй Милан всего на три очка. Свой последний матч «сине-черные» выиграли на выезде у Удинезе со счетом 1:0.

В Лиге чемпионов команда начала с четырех побед, но потом дважды проиграла, сначала Атлетико в гостях – 1:2, а потом Ливерпулю дома – 0:1. «Сине-черные» идут шестыми в турнирной таблице, хотя положение не надежное, ведь трое преследователей отстают по дополнительным показателям.

Важно удержаться в восьмерке, чтоб пробиться сразу в 1/8 финала, в крайнем случае попадут в плей-офф, но начнут с 1/16 финала. Из-за повреждений не выйдут на поле Чалханоглу, Ди Дженнаро, Дюмфрис, Паласиос и Хосеп Мартинес.

Арсенал

«Канониры» с каждым сезоном приближаются к большим трофеям, но постоянно им немного не хватает. Арсенал безупречно играет в этом сезоне Лиги чемпионов, 6 побед в шести встречах, при разнице мячей 17:1.

Отлично идут дела у подопечных Артеты и в АПЛ, они захватили лидерство, опережая ближайших преследователей на 7 очков. В последнем туре лондонцы не смогли обыграть на выезде Ноттингем Форест – 0:0, упустив возможность увеличить отрыв от конкурентов, которые тоже допустили осечки.

Главный вопрос теперь в том, хватит ли сил на все турниры, ведь Арсенал еще продолжает борьбу в Кубке Англии, а также в Кубке английской лиги. В приоритете будет чемпионат, который уже давно не выигрывали и Лига чемпионов, этот турнир никогда не покорялся «канонирам». Травмы не позволят выйти на поле Калафиори и Доуману.

Личные встречи

У клубов небольшая история очных противостояний, последний раз они пересекались на Этапе лиги в 2024 году, тогда Интер тоже играл дома, где одержал победу со счетом 1:0.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.74 для Интера и 2.89 для Арсенала. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Нас ожидает увлекательная битва лидеров двух топ-чемпионатов. Командам дают одинаковые шансы на победу, с чем я согласен, хотя уровень мотивации у Интера должен быть выше, ведь им надо удержаться в топ-8, а у «канониров» с этим проблем не будет.

Жду футбола высокого уровня, но не верю, что команды покажут результативный футбол. Предлагаю поставить здесь на тотал меньше 2,5 голов за 1,78.

Прогноз Sport.ua
Интер Милан
20 января 2026 -
22:00
Арсенал
Тотал меньше 2.5 1.78 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Олимпиакос – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Спортинг Лиссабон – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Интер Милан Арсенал Лондон Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Брайтон – Борнмут – 1:1. Бисиклета на 90+1 мин. Видео голов и обзор
Футбол | 20 января 2026, 14:07 0
Брайтон – Борнмут – 1:1. Бисиклета на 90+1 мин. Видео голов и обзор
Брайтон – Борнмут – 1:1. Бисиклета на 90+1 мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 22-го тура Английской Премьер-лиги

Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Футбол | 20 января 2026, 01:02 5
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение

Игроку надоела травма

Герой сборной Украины находился в сфере интересов клуба Ла Лиги
Футбол | 19.01.2026, 21:28
Герой сборной Украины находился в сфере интересов клуба Ла Лиги
Герой сборной Украины находился в сфере интересов клуба Ла Лиги
Рейтинг самых успешных команд Украины. Днепр – третий, где Динамо и Шахтер?
Футбол | 20.01.2026, 08:33
Рейтинг самых успешных команд Украины. Днепр – третий, где Динамо и Шахтер?
Рейтинг самых успешных команд Украины. Днепр – третий, где Динамо и Шахтер?
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Футбол | 20.01.2026, 07:49
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
20.01.2026, 06:22 7
Футбол
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
19.01.2026, 06:25 2
Футбол
Усик выступил с заявлением о Фьюри и назвал одно условие для трилогии
Усик выступил с заявлением о Фьюри и назвал одно условие для трилогии
18.01.2026, 08:12 1
Бокс
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
18.01.2026, 10:13 18
Футбол
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
19.01.2026, 10:00 3
Бокс
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
18.01.2026, 08:46 8
Футбол
Супертай-брейк 12:10. 697-я ракетка наказала нейтралку и вышла на Соболенко
Супертай-брейк 12:10. 697-я ракетка наказала нейтралку и вышла на Соболенко
18.01.2026, 16:10 2
Теннис
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
18.01.2026, 08:41 91
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем