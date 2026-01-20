Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Победная серия канониров продолжается. Арсенал на выезде обыграл Интер
Лига Чемпионов
Интер Милан
20.01.2026 22:00 – FT 1 : 3
Арсенал
Лига чемпионов
20 января 2026, 23:58 | Обновлено 21 января 2026, 00:41
Дубль Жезуса и гол Дьокереша принесли лондонцам седьмую победу подряд в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 20 января, состоялся матч седьмого тура основного раунда Лиги чемпионов 2025/26 между миланским «Интером» и лондонским «Арсеналом». Поединок прошёл на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

Несмотря на то, что Микель Артета выставил не самый основной состав, именно «Арсенал» с первых минут завладел инициативой и первым открыл счёт. Отличная комбинация на подходе к штрафной позволила мячу попасть к Тимберу справа, его удар получился не самым удачным, но Жезус успел подправить мяч и отправил его в сетку.

«Интер» довольно быстро восстановил паритет. Миланцы провели контратаку: удары Тюрама и Бареллы были заблокированы, но мяч отлетел к Сучичу. Хорват мощно пробил с линии штрафной — и мяч влетел в правую «девятку». Хозяева могли выйти вперёд, но Мартинес замешкался в ситуации «три в два» и слишком поздно отдал пас Тюраму, который пробил выше ворот.

«Арсенал» же не упустил следующую свою возможность и забил снова с углового. Сака подал на дальнюю штангу, Троссард перевёл мяч в центр штрафной, и Жезус точно замкнул передачу головой.

Миланцы во втором тайме не теряли надежды восстановить равновесие. Особенно активен был вышедший на замену Франческо Эспозито, но несколько его ударов прошли выше ворот.

А вот «канониры» под конец игры закрыли все вопросы о победителе. Дьокереш вырвался в контратаку вместе с Сакой и пытался отдать пас на англичанина, но мяч отскочил обратно к шведу, который, не раздумывая, пробил из-за пределов штрафной в правый верхний угол. Янн Зоммер не смог спасти команду, и финальный счёт стал 3:1.

«Арсенал» оформил седьмую победу подряд в Лиге чемпионов и уже забронировал себе место в 1/8 финала. «Интер» после поражения выпал из топ-8, и в последнем туре им нужна будет только победа, чтобы сохранить шансы на прямое попадание в 1/8 финала.

Лига чемпионов. Основной раунд. 7-й тур.

«Интер» – «Арсенал» – 1:3

Голы: Сучич, 18 – Габриел Жезус, 10, 31, Дьокереш, 84

Предупреждения: Бастони, 72, Ачерби, 82 – Мерино, 72, Райс, 90+1

«Интер»: Зоммер – Бастони, Ачерби, Аканджи – Димарко, Сучич, Зелиньски (Диуф, 82), Барелла (Фраттези, 63), Луис Энрике (Бонни, 82) – Тюрам, Лаутаро Мартинес (Эспозито, 63).

«Арсенал»: Рая – Льюис-Скелли, Москера (Габриел, 75), Салиба, Тимбер (Уайт, 64) – Мерино, Субименди, Эзе (Райс, 64) – Троссард (Мартинелли, 79), Габриел Жезус, Сака (Дьокереш, 75).

Арбитр: Жоау Пиньеру (Португалия).

Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан).

ИНТЕР – АРСЕНАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Арсенал), асcист Букайо Сака.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал), асcист Леандро Троссар.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Сучич (Интер Милан).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал), асcист Юрриен Тимбер.
По теме:
«Это позор»: эмоциональное заявление Холанда после поражения Ман Сити
Кубок Англии. Определен соперник Ман Сити: все пары 1/16 финала
ВИДЕО. Алкогольная зависимость? Беллингем забил в ЛЧ, отреагировав на слухи
Интер Милан Арсенал Лондон Лига чемпионов Интер - Арсенал отчеты
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
