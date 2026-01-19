Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Интер Милан
20.01.2026 22:00 - : -
Арсенал
Лига чемпионов
19 января 2026, 21:16 | Обновлено 19 января 2026, 21:17
Интер – Арсенал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча Лиги чемпионов

Во вторник, 20 января, состоится матч седьмого тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся миланский «Интер» и лондонский «Арсенал». Игра пройдёт в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

После идеального старта турнира с четырьмя победами подряд миланский «Интер» неожиданно сбавил обороты. Нерадзурри потерпели два поражения кряду — от мадридского «Атлетико» (1:2) и «Ливерпуля» (0:1). Особенно болезненным вышел матч с англичанами: исход встречи решил пенальти, назначенный уже в самой концовке игры. Теперь «Интеру» предстоит очередное серьёзное испытание. В домашних стенах миланцы примут ещё одного представителя английской Премьер-лиги — лондонский «Арсенал». «Канониры» уверенно возглавляют турнирную таблицу Лиги чемпионов и по-прежнему идут без потерь очков. Команда Микеля Артеты выглядит крайне уверенно, что подтвердил и предыдущий тур: «Арсенал» спокойно разобрался с «Брюгге» на выезде, победив со счётом 3:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Интер» – «Арсенал», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Интер Милан
20 января 2026 -
22:00
Арсенал
Лига чемпионов Интер - Арсенал
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
