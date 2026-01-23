ФОТО. Звезда Арсенала рассказал, как жена помогла ему в карьеру
Эберечи Эзе назвал жену ключевым человеком в своей жизни
Полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Эберечи Эзе признался, что его супруга Наима Корбин сыграла ключевую роль в формировании его личности и карьеры.
В интервью Prime Video Sport UK футболист отметил, что именно жена помогает ему сохранять баланс и оставаться приземленным вне поля.
Пара познакомилась еще во время учебы в школе John Roan School в Гринвиче и впервые публично заявила о своих отношениях в 2019 году. Позже их свадьбу эксклюзивно освещал British Vogue, окончательно развеяв слухи и домыслы вокруг личности Наимы.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Карьерные пути супругов развивались по-разному: Эзе прошел путь от КПР до крупного трансфера в «Кристал Пэлас», тогда как Корбин выбрала медицину и окончила King’s College London по специальности «сестринское дело». Предложение руки и сердца Эзе сделал во время ее выпускных экзаменов.
Сегодня Наима совмещает работу в отделениях интенсивной терапии с поддержкой мужа на трибунах. Она предпочитает приватность и избегает публичности, оставаясь тихой, но надежной опорой футболиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юрию импонируют Проспер Оба, Владимир Бражко и Филипп Будковский
Армяне совершили камбек в матче и забрали три очка