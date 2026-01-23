ФОТО. Звезда Арсенала рассказал, как жена помогла ему в карьеру

Полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Эберечи Эзе признался, что его супруга Наима Корбин сыграла ключевую роль в формировании его личности и карьеры.

В интервью Prime Video Sport UK футболист отметил, что именно жена помогает ему сохранять баланс и оставаться приземленным вне поля.

Пара познакомилась еще во время учебы в школе John Roan School в Гринвиче и впервые публично заявила о своих отношениях в 2019 году. Позже их свадьбу эксклюзивно освещал British Vogue, окончательно развеяв слухи и домыслы вокруг личности Наимы.

Карьерные пути супругов развивались по-разному: Эзе прошел путь от КПР до крупного трансфера в «Кристал Пэлас», тогда как Корбин выбрала медицину и окончила King’s College London по специальности «сестринское дело». Предложение руки и сердца Эзе сделал во время ее выпускных экзаменов.

Сегодня Наима совмещает работу в отделениях интенсивной терапии с поддержкой мужа на трибунах. Она предпочитает приватность и избегает публичности, оставаясь тихой, но надежной опорой футболиста.