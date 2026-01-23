Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Звезда Арсенала рассказал, как жена помогла ему в карьеру
Другие новости
23 января 2026, 02:30 |
153
1

ФОТО. Звезда Арсенала рассказал, как жена помогла ему в карьеру

Эберечи Эзе назвал жену ключевым человеком в своей жизни

23 января 2026, 02:30 |
153
1 Comments
ФОТО. Звезда Арсенала рассказал, как жена помогла ему в карьеру
Instagram. Эберечи Эзе и Наима Корбин

Полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Эберечи Эзе признался, что его супруга Наима Корбин сыграла ключевую роль в формировании его личности и карьеры.

В интервью Prime Video Sport UK футболист отметил, что именно жена помогает ему сохранять баланс и оставаться приземленным вне поля.

Пара познакомилась еще во время учебы в школе John Roan School в Гринвиче и впервые публично заявила о своих отношениях в 2019 году. Позже их свадьбу эксклюзивно освещал British Vogue, окончательно развеяв слухи и домыслы вокруг личности Наимы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Карьерные пути супругов развивались по-разному: Эзе прошел путь от КПР до крупного трансфера в «Кристал Пэлас», тогда как Корбин выбрала медицину и окончила King’s College London по специальности «сестринское дело». Предложение руки и сердца Эзе сделал во время ее выпускных экзаменов.

Сегодня Наима совмещает работу в отделениях интенсивной терапии с поддержкой мужа на трибунах. Она предпочитает приватность и избегает публичности, оставаясь тихой, но надежной опорой футболиста.

По теме:
ВИДЕО. Статую Криштиану Роналду подожгли возле музея CR7
ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира сменила клуб
Почему председатель Ман Сити Халдун Аль Мубарак вошел в «Совет мира» Трампа
фото lifestyle Эберечи Эзе Арсенал Лондон сборная Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Футбол | 22 января 2026, 09:49 9
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо

Юрию импонируют Проспер Оба, Владимир Бражко и Филипп Будковский

Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
Футзал | 22 января 2026, 18:41 37
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении

Армяне совершили камбек в матче и забрали три очка

Ноттингем не забил пенальти и с автоголом уступил Браге в Лиге Европы
Футбол | 23.01.2026, 00:27
Ноттингем не забил пенальти и с автоголом уступил Браге в Лиге Европы
Ноттингем не забил пенальти и с автоголом уступил Браге в Лиге Европы
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Футбол | 22.01.2026, 07:48
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
Футбол | 22.01.2026, 12:50
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Шоколадний бабуїн
Ответить
+2
Популярные новости
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
21.01.2026, 09:53 2
Футбол
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
22.01.2026, 07:22 1
Бокс
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
22.01.2026, 03:02
Бокс
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
21.01.2026, 04:36 4
Теннис
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
22.01.2026, 05:42
Бокс
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
22.01.2026, 08:05 10
Футбол
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
21.01.2026, 02:58 9
Футбол
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
21.01.2026, 10:17 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем