УЕФА назвала команду недели ЛЧ: неожиданные герои

Официальные ресурсы УЕФА представили символическую команду недели по итогам очередных матчей Лиги чемпионов.

Состав лучших игроков выглядит следующим образом: Вратарь: Константинос Цолакис («Олимпиакос»). Защитники: Педро Порро («Тоттенхэм»), Йостейн Гундерсен («Буде–Глимт»), Вирджил ван Дейк (« Ливерпуль»), Элвин Джафаргулиев («Карабах»). Полузащитники: Кефрен Тюрам–Юльен («Ювентус»), Фермин Лопес («Барселона»), Роберт Наварро («Атлетик»). Нападающие: Джулиано Симеоне («Атлетико» Мадрид), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид), Луис Суарес («Спортинг»).

Напомним, что решающее противостояние текущего розыгрыша Лиги чемпионов примет стадион «Пушкаш Арена» в Будапеште. Финальный поединок запланирован на 30 мая 2026 года.