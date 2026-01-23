Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
23 января 2026, 02:27 |
УЕФА назвала команду недели ЛЧ: неожиданные герои

Эти футболисты поразили Европу

Getty Images/Global Images Ukraine

Официальные ресурсы УЕФА представили символическую команду недели по итогам очередных матчей Лиги чемпионов.

Состав лучших игроков выглядит следующим образом: Вратарь: Константинос Цолакис («Олимпиакос»). Защитники: Педро Порро («Тоттенхэм»), Йостейн Гундерсен («Буде–Глимт»), Вирджил ван Дейк (« Ливерпуль»), Элвин Джафаргулиев («Карабах»). Полузащитники: Кефрен Тюрам–Юльен («Ювентус»), Фермин Лопес («Барселона»), Роберт Наварро («Атлетик»). Нападающие: Джулиано Симеоне («Атлетико» Мадрид), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид), Луис Суарес («Спортинг»).

Напомним, что решающее противостояние текущего розыгрыша Лиги чемпионов примет стадион «Пушкаш Арена» в Будапеште. Финальный поединок запланирован на 30 мая 2026 года.

УЕФА Лига чемпионов Винисиус Жуниор Фермин Лопес Джулиано Симеоне Педро Порро Вирджил ван Дейк Реал Мадрид Барселона Ливерпуль Ювентус
Михаил Олексиенко Источник
