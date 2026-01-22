Гол и три ассиста. Назван лучший игрок недели Лиги чемпионов

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов.

В поединке седьмого тура основного раунда против «Монако» 25-летний футболист отличился голом и тремя голевыми передачами.

Претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов:

1-е место: Винисиус Жуниор (Реал Мадрид)

2-е место: Луис Суарес (Спортинг)

3-е место: Фермин Лопес (Барселона)

4-е место: Роберт Наварро (Атлетик Бильбао)

В текущем сезоне Винисиус Жуниор провел 30 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться семью забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 миллионов евро.

Ранее Винисиус назвал клуб, в котором намерен продолжить карьеру.