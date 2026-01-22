Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол и три ассиста. Назван лучший игрок недели Лиги чемпионов
Лига чемпионов
22 января 2026, 19:09 | Обновлено 22 января 2026, 19:15
542
1

Гол и три ассиста. Назван лучший игрок недели Лиги чемпионов

Винисиус Жуниор получил признание за матч с «Монако»

22 января 2026, 19:09 | Обновлено 22 января 2026, 19:15
542
1 Comments
Гол и три ассиста. Назван лучший игрок недели Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов.

В поединке седьмого тура основного раунда против «Монако» 25-летний футболист отличился голом и тремя голевыми передачами.

Претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов:

  • 1-е место: Винисиус Жуниор (Реал Мадрид)
  • 2-е место: Луис Суарес (Спортинг)
  • 3-е место: Фермин Лопес (Барселона)
  • 4-е место: Роберт Наварро (Атлетик Бильбао)

В текущем сезоне Винисиус Жуниор провел 30 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться семью забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 миллионов евро.

Ранее Винисиус назвал клуб, в котором намерен продолжить карьеру.

По теме:
Во Франции назвали главную проблему Забарного, которую уже нельзя исправить
Эрлинг ХОЛАНД: «Где мои голы? У меня нет ответа на этот вопрос»
Легенда английского футбола назвал фаворита ЛЧ: «5:0 уже не будет»
Лига чемпионов лучший игрок Реал Мадрид Монако Винисиус Жуниор
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Футбол | 22 января 2026, 08:05 9
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле

Произойдет это не раньше начала следующего сезона

Футболиста Шахтера ждут в Англии, Испании и Италии. Готовится трансфер
Футбол | 22 января 2026, 19:06 0
Футболиста Шахтера ждут в Англии, Испании и Италии. Готовится трансфер
Футболиста Шахтера ждут в Англии, Испании и Италии. Готовится трансфер

Эгиналду может стать следующей дорогой продажей «Шахтера»

Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Футбол | 22.01.2026, 09:49
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Бокс | 22.01.2026, 05:42
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Красивый финал. Британский супертяж договорился о последнем поединке
Бокс | 22.01.2026, 14:15
Красивый финал. Британский супертяж договорился о последнем поединке
Красивый финал. Британский супертяж договорился о последнем поединке
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Montreal Fan
Заслужено.
Вінісіус🔥 Реал Мадрид💪
Створив 4 із 6 голів. Гол в дев'ятку, два асисти + "асист" на автогол
Ответить
+1
Популярные новости
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
21.01.2026, 03:30 22
Теннис
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
22.01.2026, 09:09
Футбол
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
20.01.2026, 19:23
Футбол
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
21.01.2026, 06:23
Футбол
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
21.01.2026, 21:15 2
Теннис
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
22.01.2026, 03:02
Бокс
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
21.01.2026, 10:05 12
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
21.01.2026, 04:36 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем