ФОТО. У самой сексуальной футболистки мира новый бойфренд

Алиша Леманн, которую фанаты в соцсетях часто называют самой привлекательной футболисткой мира, снова в отношениях. На фоне непростого периода в карьере личная жизнь принесла ей позитивные эмоции.

Летом Леманн покинула «Ювентус» и перешла в «Комо», однако заметного прорыва это пока не дало. Ранее она встречалась с полузащитником «Ноттингем Форест» Дугласом Луисом, с которым вместе играла за «Астон Виллу» и переходила в «Ювентус» в 2024 году.

Новым партнером Леманн стал англичанин Монтел Маккензи. Он выступает в седьмом дивизионе Англии, однако известность получил благодаря участию в реалити-шоу Love Island и Love Island: All Stars. Также Маккензи играет в Baller League UK, где Леманн работает со-менеджером.

Недавно пара опубликовала романтические фото в соцсетях, фактически подтвердив отношения. По снимкам можно предположить, что рождественские праздники они провели вместе.