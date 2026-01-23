Жеребьевка юниорского Aus Open 2026. Соперники Белозерцева и трех украинок

На Открытом чемпионате Австралии 2026 состоялась жеребьевка юниорского турнира как у парней, так и у девушек.

Украину в Мельбурне представят один теннисист и три теннисистки: 17-летние Никита Белозерцев и Антонина Сушкова, 14-летняя София Белинская и 15-летняя Полина Скляр.

Белозерцев получил шестой номер посева и в первом раунде сыграет против квалифайера Аарона Габета из Франции.

Сушкова начнет мейджор с поединка против Чжан Цянь Вэй из Китая.

Белинская на старте слэма поборется с Эмили Чен из Австралии. Эмили получила wild card от организаторов.

Скляр, которая прошла квалификацию, в 1/32 финала встретится с Терезой Германовой из Чехии.

Для Сушковой, Белинской и Скляр это будет дебютное выступления в основной сетке Grand Slam. Белозерцев в 2025 году сыграл на всех четырех слэмах – его лучшим результатом является стадия 1/8 финала на Ролан Гаррос и Уимблдоне.

Матчи юниорского турнира на Australian Open стартуют 24 января.