Удачный дебют: Скляр пробилась в основную сетку юниорского Aus Open 2026
Полина в финале отбора переиграла Нехир Доган в двух сетах
15-летняя украинская теннисистка Полина Скляр (WTA 1022 / ITF 95) вышла в основную сетку юниорского Открытого чемпионата Австралии 2026.
В финале отбора юная украинка в двух сетах разобралась с представительницей Турции Нехир Доган за 1 час и 38 минут.
Australian Open 2026. Юниоры. Квалификация
Полина Скляр (Украина) [7] – Нехир Доган (Турция) [15] – 6:2, 6:2
Скляр впервые в карьере выступает на турнире Grand Slam. На старте отбора Полина одолела Рито Ариму.
Полина присоединилась к Антонине Сушковой и Софии Белинской в основе мейджора. В сетке у парней из украинцев также выступит Никита Белозерцев.
