Удачный дебют: Скляр пробилась в основную сетку юниорского Aus Open 2026

Australian Open
22 января 2026, 15:46
Полина в финале отбора переиграла Нехир Доган в двух сетах

Instagram. Полина Скляр

15-летняя украинская теннисистка Полина Скляр (WTA 1022 / ITF 95) вышла в основную сетку юниорского Открытого чемпионата Австралии 2026.

В финале отбора юная украинка в двух сетах разобралась с представительницей Турции Нехир Доган за 1 час и 38 минут.

Australian Open 2026. Юниоры. Квалификация

Полина Скляр (Украина) [7] – Нехир Доган (Турция) [15] – 6:2, 6:2

Скляр впервые в карьере выступает на турнире Grand Slam. На старте отбора Полина одолела Рито Ариму.

Полина присоединилась к Антонине Сушковой и Софии Белинской в основе мейджора. В сетке у парней из украинцев также выступит Никита Белозерцев.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
