15-летняя Скляр с разгромом вышла в финал квалификации юниорского Aus Open
Полина в двух сетах переиграла Рито Ариму в первом раунде отбора мейджора
Юная украинская теннисистка Полина Скляр (WTA 1022 / ITF 95) вышла в финал квалификации юниорского Открытого чемпионата Австралии 2026.
В первом раунде отбора украинка разгромила Рито Ариму (Япония) в двух сетах за 52 минуты, отдав всего один гейм.
Australian Open 2026. Юниоры. Квалификация
Полина Скляр (Украина) [7] – Рито Арима (Япония) – 6:0, 6:1
15-летняя Скляр впервые в карьере провела матч на турнире Grand Slam.
В решающем поединке квалификации Полина поборется с Нехир Доган из Турции.
В основе юниорского Aus Open гарантировано сыграет украинка Антонина Сушкова (ITF 51). У парней выступит Никита Белозерцев (АТР 807 / ITF 10).
