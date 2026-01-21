15-летняя Скляр с разгромом вышла в финал квалификации юниорского Aus Open

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
21 января 2026, 06:41
Юная украинская теннисистка Полина Скляр (WTA 1022 / ITF 95) вышла в финал квалификации юниорского Открытого чемпионата Австралии 2026.

В первом раунде отбора украинка разгромила Рито Ариму (Япония) в двух сетах за 52 минуты, отдав всего один гейм.

Australian Open 2026. Юниоры. Квалификация

Полина Скляр (Украина) [7] – Рито Арима (Япония) – 6:0, 6:1

15-летняя Скляр впервые в карьере провела матч на турнире Grand Slam.

В решающем поединке квалификации Полина поборется с Нехир Доган из Турции.

В основе юниорского Aus Open гарантировано сыграет украинка Антонина Сушкова (ITF 51). У парней выступит Никита Белозерцев (АТР 807 / ITF 10).

Полина Скляр Australian Open 2026 юниорский теннис
