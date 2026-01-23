Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23 января 2026, 00:32 | Обновлено 23 января 2026, 00:35
ФОТО. Звезда Барселоны подарил жене роскошный Range Rover

Теплая семейная история вне футбольного поля

ФОТО. Звезда Барселоны подарил жене роскошный Range Rover
X. Рафинья с женой

Футболист «Барселоны» Рафиньи сделал эффектный и очень личный подарок своей жене Наталии Беллоли – новенький Range Rover.

Как сообщает Barça Universal, сюрприз получился максимально неожиданным. По словам Наталии, Рафинья просто попросил ее спуститься в гараж якобы за какой-то вещью. Когда же она зашла внутрь – там ее ждал автомобиль, украшенный красным бантом.

На опубликованных фото и видео видно искренние эмоции пары: улыбки, смех и трогательную реакцию Наталии, которая явно не ожидала такого подарка.

Отметим, что Рафинья переживает очень яркий период как на поле, так и за его пределами – и этот жест лишь подчеркнул гармонию в его личной жизни.

Рафинья Диас
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
