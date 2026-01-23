ФОТО. Звезда Барселоны подарил жене роскошный Range Rover
Теплая семейная история вне футбольного поля
Футболист «Барселоны» Рафиньи сделал эффектный и очень личный подарок своей жене Наталии Беллоли – новенький Range Rover.
Как сообщает Barça Universal, сюрприз получился максимально неожиданным. По словам Наталии, Рафинья просто попросил ее спуститься в гараж якобы за какой-то вещью. Когда же она зашла внутрь – там ее ждал автомобиль, украшенный красным бантом.
На опубликованных фото и видео видно искренние эмоции пары: улыбки, смех и трогательную реакцию Наталии, которая явно не ожидала такого подарка.
Отметим, что Рафинья переживает очень яркий период как на поле, так и за его пределами – и этот жест лишь подчеркнул гармонию в его личной жизни.
Raphinha gifted his wife Natalia a brand new Range Rover.— Barça Universal (@BarcaUniversal) January 22, 2026
His wife said: “He called me to get something in the garage, when I got there it was a car!" ❤️ pic.twitter.com/65TXZEi6gJ
