ФОТО. Звезда Барселоны подарил жене роскошный Range Rover

Футболист «Барселоны» Рафиньи сделал эффектный и очень личный подарок своей жене Наталии Беллоли – новенький Range Rover.

Как сообщает Barça Universal, сюрприз получился максимально неожиданным. По словам Наталии, Рафинья просто попросил ее спуститься в гараж якобы за какой-то вещью. Когда же она зашла внутрь – там ее ждал автомобиль, украшенный красным бантом.

На опубликованных фото и видео видно искренние эмоции пары: улыбки, смех и трогательную реакцию Наталии, которая явно не ожидала такого подарка.

Отметим, что Рафинья переживает очень яркий период как на поле, так и за его пределами – и этот жест лишь подчеркнул гармонию в его личной жизни.