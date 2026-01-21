Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
Украина. Премьер лига
21 января 2026, 10:17 |
814
0

7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно

Без выплаты трансферных компенсаций, конечно же. Так как совсем бесплатно – это лишь в мышеловке…

21 января 2026, 10:17 |
814
0
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
Коллаж Sport.ua

Зимнее трансферное окно – период, когда многим командам требуется усиление, однако обеспечить его на практике не так уж и просто. Дело в том, что звезд первой величины посреди сезона приобрести крайне тяжело, что отражается на запрашиваемых за них трансферных компенсациях, а на рынке, скажем, свободных агентов выбор не такой уж и большой. Достаточно сказать, что по данным Transfermarkt, в настоящий момент наиболее дорогим в аспекте оценочной стоимости игроком мирового футбола, имеющим статус свободного агента, является 23-летний полузащитник Эдоардо Бово, который уже более года не играл в футбол на профессиональном уровне из-за проблем с сердцем, а недавно официально покинул «Рому».

Логично, что с украинскими футболистами ситуация еще менее приглядная. Ныне на рынке не так уж и просто найти действительно качественных игроков, способных усилить команду УПЛ в формате «здесь и сейчас», особенно если мы говорим о коллективе с амбициями. Но в рамках данного материала мы выделим семерых футболистов с украинским паспортом, которые уже давненько покинули нашу страну, ныне имеют статус свободного агента и как минимум в теории могли бы стать усилением для какой-то из команд отечественного элитарного дивизиона.

Андрей Домбровский

Возраст: 30 лет
Последний клуб: «Брук-Бет Термалица»

termalica.brukbet.com

До начала полномасштабной фазы российско-украинской войны вся профессиональная карьера Андрея Домбровского была связана исключительно с Украиной. Родную страну этот опорный полузащитник покинул в апреле 2022-го, когда перебрался в Польшу и заключил контракт с тамошним клубом «Брук-Бет Термалица». В составе этой команды украинец сумел сыграть 8 матчей в Экстракласе, после чего «слоники» вылетели из элитарного дивизиона.

Впрочем, Домбровский остался в «Брук-Бет Термалице» и в следующие два с половиной года был ключевой фигурой для команды из Нецечи. А в начале 2025-го Андрей получил тяжелую травму колена, после чего выбыл из строя на продолжительный период и уже летом минувшего года оказался в статусе свободного агента. Без клуба Домбровский пребывает и по сей день, а недавно в СМИ появилась информация о желании хавбека трудоустроиться в стане аутсайдера УПЛ «Александрии». Ныне Андрей проходит просмотр в стане «желто-черных», однако перспективы его остаться в этом клубе выглядят не такими уж и очевидными – слишком долго Домбровский находился вне большого футбола, и слишком рискованной подобная сделка выглядит для серебряного призера УПЛ минувшего розыгрыша, который ныне оказался в затруднительном, в аспекте позиций в турнирной таблице, положении.

Евгений Гриценко

Возраст: 30 лет
Последний клуб: «Равшан»

instagram.com/ehrytsenko55

Воспитанник академии «Шахтера» Евгений Гриценко так и не провел за первую команду родного клуба ни одного официального поединка. Впрочем, справедливости ради, стоит отмечать, что в конкурентах у Гриценко были, прежде всего, Андрей Пятов и Анатолий Трубин, вытеснить которых из «рамки» являлось бы крайне непростой задачей для любого вратаря с отечественным паспортом.

За время пребывания на контракте в «Шахтере» Гриценко фактически так и не дебютировал на взрослом уровне, хотя «горняки» даже отдавали вратаря в аренду в «Мариуполь». Чтобы наконец-то почувствовать большой футбол на полную Евгению потребовалось уйти из «Шахтера». Летом 2022 года Гриценко подписал контракт с армянским клубом «Ван», однако там украинец сыграл только 2 матча, и уже через несколько месяцев оказался в Таджикистане – в рядах команды «Равшан» из Куляба. Там Гриценко наконец-то удалось стать важной фигурой для своего коллектива, но на днях украинец покинул этот клуб и сейчас пребывает в поисках новой команды. Стоит отметить, что в стане «Равшана» Евгений имел весьма неплохую статистику – 67 пропущенных мячей в 76 поединках при том, что в 31 матче украинский кипер и вовсе оставлял свои ворота «сухими». Очевидно, что в свои 30 лет Гриценко уже куда более готовый к УПЛ вратарь, нежели три с половиной года назад, когда он покинул родину. Другой вопрос: следят ли в Украине за прогрессом Евгения и имеет ли тот желание вернуться домой, где нынче очень и очень непросто всем…

Иван Зотько

Возраст: 29 лет
Последний клуб: «Узген»

instagram.com/ivan_zotko_13

Центрального защитника Ивана Зотько болельщики, внимательно следящие за перипетиями событий в УПЛ, помнят по выступлениям за «Металлист», «Олимпик» и «Кривбасс». В харьковском клубе он ходил в числе перспективных, а вот в донецком и криворожском уже входил в состав первых команд, получая стабильную игровую практику и в целом выглядя весьма неплохо.

В феврале 2023 года Зотько покинул Украину и оказался в армянском «Урарту». В коллективе из Еревана Иван провел год, успев стать чемпионом и обладателем Кубка Армении. А затем уехал в Литву, где на протяжении сезона являлся абсолютно ключевой фигурой в рядах тамошней «Судувы». В январе минувшего года Зотько подался в Кыргызстан, став футболистом «Узгена». Там выступал более-менее регулярно, но в начале 2026-го получил «вольную» и теперь находится в статусе свободного агента. В свои 29 Зотько еще мог бы быть полезен немалому количеству клубов УПЛ, по крайней мере из числа тех, которые решают задачи в середине и нижней половине турнирной таблицы. Опыт борьбы за выживание, в том числе и успешный, у Зотько имеется…

Даниэль Кивинда

Возраст: 21 год
Последний клуб: «Фарул»

instagram.com/daniel_kiwinda

Украинский форвард с кенийскими корнями Даниэль Кивинда назывался одним из абсолютных вундеркиндов, выросших в академии «Днепра». Однако поиграть за «ортодоксальный» клуб из одноименного города у Кивинды так и не вышло, так как тот просто прекратил существование в спортивной плоскости. Даниэль оказался в «Днепре-1», где также подавал надежды, но в итоге сыграл лишь 12 матчей, без результативных действий.

Показать себя с наилучшей стороны в «Днепре-1» у Кивинды не вышло во многом потому, что руководство клуба впоследствии определило понятной фразой: «Ему нужно переосмыслить свое отношение к работе». В начале сентября 2024-го Даниэль покинул Украину и перебрался в «Фехервар», однако в Венгрии из-за травм заиграть так и не сумел, по причине чего уже через несколько месяцев оказался свободным агентом. В марте 2025 года Кивинда перебрался в румынский «Фарул», но и там сыграл лишь 20 минут в 2 матчах, а в июле покинул клуб. С тех пор все еще довольно молодой центрфорвард сидит без работы, подыскивая нового работодателя. Не исключено, что Даниэль все-таки вернется в УПЛ, где его услугами ныне интересуется все та же «Александрия», собирающаяся, по-видимому, стать «клубом-реаниматором» карьер некогда весьма интересных футболистов.

Максим Коваль

Возраст: 33 года
Последний клуб: «Елимай»

Getty Images/Global Images Ukraine

В конце первого десятилетия нынешнего века Максим Коваль феноменально успешно дебютировал в УПЛ и взрослом футболе, мгновенно став одним из главных вундеркиндов отечественного футбола. Выиграть конкуренцию за право подписать Коваль посчастливилось «Динамо», но… За девять лет на контракте в Киеве Максим сыграл 107 матчей, так и не став ни разу чемпионом Украины в рядах «бело-синих». В какой-то момент голкипер начал крайне часто ошибаться, потерял былую уверенность и в итоге «Динамо» все-таки решило от него избавиться.

Летом 2019 года Коваль окончательно покинул Украину, став полноценным игроком саудовского клуба «Аль-Фатех». За эту команду в общей сложности Максим отыграл четыре года и провел 113 поединков – максимальный показатель выступлений за один из клубов в карьере Коваля. Дальше кипер уехал в «Шериф», где наконец-то впервые стал чемпионом (выиграл первенство Молдовы в сезоне-2022/23), а потом выступал за греческие «Арис» и «Каламату». С лета 2024-го по начало 2026 годов Максим играл в Казахстане за «Елимай», откуда ушел, договорившись о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. Ныне Коваль – свободный агент, который публично заявлял о желании и готовности вновь попробовать силы в УПЛ, но… Пока интереса из Украины к Максиму нет, и он, согласно последних данных, тренируется в «Шерифе», где вскоре ему, возможно, вновь предложат полноценный контракт.

Максим Кучерявый

Возраст: 23 года
Последний клуб: «Сент-Джонстон»

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанник столичной ДЮСШ-15 Максим Кучерявый в 18 лет покинул Украину, так и не дебютировав на родине на профессиональном уровне. С начала 2021-го и по лето 2025 годов контракт хавбека принадлежал шотландскому клубу «Сент-Джонстон». В стане «святых» украинец получил возможность сыграть в Премьершипе – элитарном дивизионе клубного футбола Шотландии, а в общей сложности за эту команду Максим провел 47 матчей (3 гола, 1 ассист). Также Кучерявого на правах аренды отправляли набираться опыта в шотландских «Брикин Сити», «Келти Хартс» и «Фалкирке».

Впрочем, летом минувшего года «Сент-Джонстон» объявил о завершении сотрудничества с Кучерявым. Контракт с украинским хавбеком продлен не был, вследствие чего наш соотечественник оказался свободным агентом, и спустя полгода поиска нового клуба все еще остается в таком статусе. В одном из интервью Кучерявый заявлял о готовности вернуться в Украину, хотя приоритетным вариантом называл все-таки выступления в Европе. Впрочем, судя по всему, пока интересных вариантов Максиму так и не поступало – ни из УПЛ, ни из какой-то другой европейской лиги…

Сергей Кривцов

Возраст: 34 года
Последний клуб: «Майами»

Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-центральный защитник «Шахтера» (224 матча) и сборной Украины (34 матча) безусловно является заслуженной фигурой в современном отечественном футболе. Всю свою карьеру Кривцов проводил на родине, но в конце января 2023 года подался в США, куда «горняки» согласились отпустить его свободным агентом, досрочно расторгнув контракт, на фоне интереса «Майами». За «цапель» Кривцов отыграл два полноценных сезона (63 матча), и к девяти титулам чемпиона Украины сумел добавить также выигрыш регулярного чемпионата MLS в 2024-м, хотя итоговым триумфатором соревнования в плей-офф тогда стал все-таки «Лос-Анджелес Гэлакси».

В начале 2025-го стало известно, что Кривцов покинул «Майами», не получив предложение продлить контракт. С тех пор опытный украинский защитник просто наслаждается жизнью в США и, вероятно, вскоре официально объявит о завершении карьеры. Летом минувшего года Кривцов рассказывал, что хотел бы поиграть еще 2-3 года, но возвращение в Украину не рассматривал по соображениям безопасности для семьи. Однако чуть позже – в сентябре – экс-партнер Сергея по «Шахтеру» Ярослав Ракицкий рассказывал, что Кривцов находится в Киеве, и что он был бы очень рад, если бы руководство «Черноморца» пригласило ветерана в стан «моряков». Но тогда ни к чему конкретному дело так и не пришло, и ныне Кривцов уже год как без большого футбола. В таком возрасте это более чем солидный перерыв, что и заставляет полагать, что с профессиональной карьерой Сергей уже, видимо, все-таки закончил…

По теме:
Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины
Источник: Александрия подписала экс-игрока сборной Украины
Определено будущее Ефима Конопли в Шахтере
статьи эксклюзив Сергей Кривцов Андрей Домбровский Евгений Гриценко Даниэль Кивинда Иван Зотько Максим Коваль (футболист) Максим Кучерявый свободный агент
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
Футбол | 20 января 2026, 20:01 1
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»

Бывший динамовец – о Довбике и Зинченко

Большое сердце Арбелоа и доминирование столбов. Обзор 20 тура Ла Лиги
Футбол | 20 января 2026, 19:07 0
Большое сердце Арбелоа и доминирование столбов. Обзор 20 тура Ла Лиги
Большое сердце Арбелоа и доминирование столбов. Обзор 20 тура Ла Лиги

В Мадриде потепление до -1, в сборной недели – Ламин Ямаль

Галатасарай – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 21.01.2026, 07:36
Галатасарай – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Галатасарай – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Беллингем объяснил скандальный жест после празднования гола Монако
Футбол | 21.01.2026, 04:31
Беллингем объяснил скандальный жест после празднования гола Монако
Беллингем объяснил скандальный жест после празднования гола Монако
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
Футбол | 20.01.2026, 14:36
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
20.01.2026, 17:32 18
Олимпийские игры
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
20.01.2026, 02:12 1
Бокс
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
20.01.2026, 07:49 20
Футбол
Не смогли удивить. Сборная Украины проиграла Чехии на чемпионате Европы
Не смогли удивить. Сборная Украины проиграла Чехии на чемпионате Европы
19.01.2026, 20:32 14
Другие виды
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
20.01.2026, 07:57 30
Футбол
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
20.01.2026, 08:46 25
Футбол
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
21.01.2026, 00:01 5
Футбол
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
20.01.2026, 06:22 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем