7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно

Зимнее трансферное окно – период, когда многим командам требуется усиление, однако обеспечить его на практике не так уж и просто. Дело в том, что звезд первой величины посреди сезона приобрести крайне тяжело, что отражается на запрашиваемых за них трансферных компенсациях, а на рынке, скажем, свободных агентов выбор не такой уж и большой. Достаточно сказать, что по данным Transfermarkt, в настоящий момент наиболее дорогим в аспекте оценочной стоимости игроком мирового футбола, имеющим статус свободного агента, является 23-летний полузащитник Эдоардо Бово, который уже более года не играл в футбол на профессиональном уровне из-за проблем с сердцем, а недавно официально покинул «Рому».

Логично, что с украинскими футболистами ситуация еще менее приглядная. Ныне на рынке не так уж и просто найти действительно качественных игроков, способных усилить команду УПЛ в формате «здесь и сейчас», особенно если мы говорим о коллективе с амбициями. Но в рамках данного материала мы выделим семерых футболистов с украинским паспортом, которые уже давненько покинули нашу страну, ныне имеют статус свободного агента и как минимум в теории могли бы стать усилением для какой-то из команд отечественного элитарного дивизиона.

Андрей Домбровский

Возраст: 30 лет

Последний клуб: «Брук-Бет Термалица»

termalica.brukbet.com

До начала полномасштабной фазы российско-украинской войны вся профессиональная карьера Андрея Домбровского была связана исключительно с Украиной. Родную страну этот опорный полузащитник покинул в апреле 2022-го, когда перебрался в Польшу и заключил контракт с тамошним клубом «Брук-Бет Термалица». В составе этой команды украинец сумел сыграть 8 матчей в Экстракласе, после чего «слоники» вылетели из элитарного дивизиона.

Впрочем, Домбровский остался в «Брук-Бет Термалице» и в следующие два с половиной года был ключевой фигурой для команды из Нецечи. А в начале 2025-го Андрей получил тяжелую травму колена, после чего выбыл из строя на продолжительный период и уже летом минувшего года оказался в статусе свободного агента. Без клуба Домбровский пребывает и по сей день, а недавно в СМИ появилась информация о желании хавбека трудоустроиться в стане аутсайдера УПЛ «Александрии». Ныне Андрей проходит просмотр в стане «желто-черных», однако перспективы его остаться в этом клубе выглядят не такими уж и очевидными – слишком долго Домбровский находился вне большого футбола, и слишком рискованной подобная сделка выглядит для серебряного призера УПЛ минувшего розыгрыша, который ныне оказался в затруднительном, в аспекте позиций в турнирной таблице, положении.

Евгений Гриценко

Возраст: 30 лет

Последний клуб: «Равшан»

instagram.com/ehrytsenko55

Воспитанник академии «Шахтера» Евгений Гриценко так и не провел за первую команду родного клуба ни одного официального поединка. Впрочем, справедливости ради, стоит отмечать, что в конкурентах у Гриценко были, прежде всего, Андрей Пятов и Анатолий Трубин, вытеснить которых из «рамки» являлось бы крайне непростой задачей для любого вратаря с отечественным паспортом.

За время пребывания на контракте в «Шахтере» Гриценко фактически так и не дебютировал на взрослом уровне, хотя «горняки» даже отдавали вратаря в аренду в «Мариуполь». Чтобы наконец-то почувствовать большой футбол на полную Евгению потребовалось уйти из «Шахтера». Летом 2022 года Гриценко подписал контракт с армянским клубом «Ван», однако там украинец сыграл только 2 матча, и уже через несколько месяцев оказался в Таджикистане – в рядах команды «Равшан» из Куляба. Там Гриценко наконец-то удалось стать важной фигурой для своего коллектива, но на днях украинец покинул этот клуб и сейчас пребывает в поисках новой команды. Стоит отметить, что в стане «Равшана» Евгений имел весьма неплохую статистику – 67 пропущенных мячей в 76 поединках при том, что в 31 матче украинский кипер и вовсе оставлял свои ворота «сухими». Очевидно, что в свои 30 лет Гриценко уже куда более готовый к УПЛ вратарь, нежели три с половиной года назад, когда он покинул родину. Другой вопрос: следят ли в Украине за прогрессом Евгения и имеет ли тот желание вернуться домой, где нынче очень и очень непросто всем…

Иван Зотько

Возраст: 29 лет

Последний клуб: «Узген»

instagram.com/ivan_zotko_13

Центрального защитника Ивана Зотько болельщики, внимательно следящие за перипетиями событий в УПЛ, помнят по выступлениям за «Металлист», «Олимпик» и «Кривбасс». В харьковском клубе он ходил в числе перспективных, а вот в донецком и криворожском уже входил в состав первых команд, получая стабильную игровую практику и в целом выглядя весьма неплохо.

В феврале 2023 года Зотько покинул Украину и оказался в армянском «Урарту». В коллективе из Еревана Иван провел год, успев стать чемпионом и обладателем Кубка Армении. А затем уехал в Литву, где на протяжении сезона являлся абсолютно ключевой фигурой в рядах тамошней «Судувы». В январе минувшего года Зотько подался в Кыргызстан, став футболистом «Узгена». Там выступал более-менее регулярно, но в начале 2026-го получил «вольную» и теперь находится в статусе свободного агента. В свои 29 Зотько еще мог бы быть полезен немалому количеству клубов УПЛ, по крайней мере из числа тех, которые решают задачи в середине и нижней половине турнирной таблицы. Опыт борьбы за выживание, в том числе и успешный, у Зотько имеется…

Даниэль Кивинда

Возраст: 21 год

Последний клуб: «Фарул»

instagram.com/daniel_kiwinda

Украинский форвард с кенийскими корнями Даниэль Кивинда назывался одним из абсолютных вундеркиндов, выросших в академии «Днепра». Однако поиграть за «ортодоксальный» клуб из одноименного города у Кивинды так и не вышло, так как тот просто прекратил существование в спортивной плоскости. Даниэль оказался в «Днепре-1», где также подавал надежды, но в итоге сыграл лишь 12 матчей, без результативных действий.

Показать себя с наилучшей стороны в «Днепре-1» у Кивинды не вышло во многом потому, что руководство клуба впоследствии определило понятной фразой: «Ему нужно переосмыслить свое отношение к работе». В начале сентября 2024-го Даниэль покинул Украину и перебрался в «Фехервар», однако в Венгрии из-за травм заиграть так и не сумел, по причине чего уже через несколько месяцев оказался свободным агентом. В марте 2025 года Кивинда перебрался в румынский «Фарул», но и там сыграл лишь 20 минут в 2 матчах, а в июле покинул клуб. С тех пор все еще довольно молодой центрфорвард сидит без работы, подыскивая нового работодателя. Не исключено, что Даниэль все-таки вернется в УПЛ, где его услугами ныне интересуется все та же «Александрия», собирающаяся, по-видимому, стать «клубом-реаниматором» карьер некогда весьма интересных футболистов.

Максим Коваль

Возраст: 33 года

Последний клуб: «Елимай»

Getty Images/Global Images Ukraine

В конце первого десятилетия нынешнего века Максим Коваль феноменально успешно дебютировал в УПЛ и взрослом футболе, мгновенно став одним из главных вундеркиндов отечественного футбола. Выиграть конкуренцию за право подписать Коваль посчастливилось «Динамо», но… За девять лет на контракте в Киеве Максим сыграл 107 матчей, так и не став ни разу чемпионом Украины в рядах «бело-синих». В какой-то момент голкипер начал крайне часто ошибаться, потерял былую уверенность и в итоге «Динамо» все-таки решило от него избавиться.

Летом 2019 года Коваль окончательно покинул Украину, став полноценным игроком саудовского клуба «Аль-Фатех». За эту команду в общей сложности Максим отыграл четыре года и провел 113 поединков – максимальный показатель выступлений за один из клубов в карьере Коваля. Дальше кипер уехал в «Шериф», где наконец-то впервые стал чемпионом (выиграл первенство Молдовы в сезоне-2022/23), а потом выступал за греческие «Арис» и «Каламату». С лета 2024-го по начало 2026 годов Максим играл в Казахстане за «Елимай», откуда ушел, договорившись о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. Ныне Коваль – свободный агент, который публично заявлял о желании и готовности вновь попробовать силы в УПЛ, но… Пока интереса из Украины к Максиму нет, и он, согласно последних данных, тренируется в «Шерифе», где вскоре ему, возможно, вновь предложат полноценный контракт.

Максим Кучерявый

Возраст: 23 года

Последний клуб: «Сент-Джонстон»

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанник столичной ДЮСШ-15 Максим Кучерявый в 18 лет покинул Украину, так и не дебютировав на родине на профессиональном уровне. С начала 2021-го и по лето 2025 годов контракт хавбека принадлежал шотландскому клубу «Сент-Джонстон». В стане «святых» украинец получил возможность сыграть в Премьершипе – элитарном дивизионе клубного футбола Шотландии, а в общей сложности за эту команду Максим провел 47 матчей (3 гола, 1 ассист). Также Кучерявого на правах аренды отправляли набираться опыта в шотландских «Брикин Сити», «Келти Хартс» и «Фалкирке».

Впрочем, летом минувшего года «Сент-Джонстон» объявил о завершении сотрудничества с Кучерявым. Контракт с украинским хавбеком продлен не был, вследствие чего наш соотечественник оказался свободным агентом, и спустя полгода поиска нового клуба все еще остается в таком статусе. В одном из интервью Кучерявый заявлял о готовности вернуться в Украину, хотя приоритетным вариантом называл все-таки выступления в Европе. Впрочем, судя по всему, пока интересных вариантов Максиму так и не поступало – ни из УПЛ, ни из какой-то другой европейской лиги…

Сергей Кривцов

Возраст: 34 года

Последний клуб: «Майами»

Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-центральный защитник «Шахтера» (224 матча) и сборной Украины (34 матча) безусловно является заслуженной фигурой в современном отечественном футболе. Всю свою карьеру Кривцов проводил на родине, но в конце января 2023 года подался в США, куда «горняки» согласились отпустить его свободным агентом, досрочно расторгнув контракт, на фоне интереса «Майами». За «цапель» Кривцов отыграл два полноценных сезона (63 матча), и к девяти титулам чемпиона Украины сумел добавить также выигрыш регулярного чемпионата MLS в 2024-м, хотя итоговым триумфатором соревнования в плей-офф тогда стал все-таки «Лос-Анджелес Гэлакси».

В начале 2025-го стало известно, что Кривцов покинул «Майами», не получив предложение продлить контракт. С тех пор опытный украинский защитник просто наслаждается жизнью в США и, вероятно, вскоре официально объявит о завершении карьеры. Летом минувшего года Кривцов рассказывал, что хотел бы поиграть еще 2-3 года, но возвращение в Украину не рассматривал по соображениям безопасности для семьи. Однако чуть позже – в сентябре – экс-партнер Сергея по «Шахтеру» Ярослав Ракицкий рассказывал, что Кривцов находится в Киеве, и что он был бы очень рад, если бы руководство «Черноморца» пригласило ветерана в стан «моряков». Но тогда ни к чему конкретному дело так и не пришло, и ныне Кривцов уже год как без большого футбола. В таком возрасте это более чем солидный перерыв, что и заставляет полагать, что с профессиональной карьерой Сергей уже, видимо, все-таки закончил…