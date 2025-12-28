Призер УПЛ нацелился на днепровского Мбаппе. Он провалил 2 просмотра

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
28 декабря 2025, 23:55
Даниэль Кивинда может перейти в Александрию

СК Днепр-1. Даниэль Кивинда

«Александрия» интересуется украинским нападающим Даниэлем Кивиндой, сообщает анонимный Telegram-канал «INSIDE UPL».

По информации источника, сейчас «горожане» присматриваются к 21-летнему футболисту, который в 2025 году провалил 2 просмотра в других клубах УПЛ.

Последним клубом Даниэля Кивинды был румынский «Фарул», за который в сезоне 2025/26 форвард провел 3 матча, но не отличился ни одним результативным действием. Уже полгода игрок, которого ранее называли «днепровским Мбаппе», находится в статусе свободного агента.

