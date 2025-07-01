Экс-игрок Шахтера: «Не планирую возвращение в Украину. Вопрос безопасности»

Экс-защитник Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов хотел бы остаться в МЛС, однако после ухода из Интера Майами у игрока пока нет вариантов.

«Хотел бы остаться в МЛС, но пока вариантов нет. Это важное трансферное окно. Если появится вариант, то, думаю, еще 2-3 года могу поиграть. Украину не рассматриваю из-за вопросов безопасности для детей».

«Мы обсуждали это всей семьей, и я не смогу, чтобы их не было рядом. Отдельно мы не сможем».

«Конкретных предложений пока нет, я открыт к разным вариантам», – сказал Кривцов.