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Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 18:21 | Обновлено 01 июля 2025, 18:36
1316
0

Экс-игрок Шахтера: «Не планирую возвращение в Украину. Вопрос безопасности»

Кривцов не собирается возвращаться в Украину

01 июля 2025, 18:21 | Обновлено 01 июля 2025, 18:36
1316
0
Экс-игрок Шахтера: «Не планирую возвращение в Украину. Вопрос безопасности»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Экс-защитник Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов хотел бы остаться в МЛС, однако после ухода из Интера Майами у игрока пока нет вариантов.

«Хотел бы остаться в МЛС, но пока вариантов нет. Это важное трансферное окно. Если появится вариант, то, думаю, еще 2-3 года могу поиграть. Украину не рассматриваю из-за вопросов безопасности для детей».

«Мы обсуждали это всей семьей, и я не смогу, чтобы их не было рядом. Отдельно мы не сможем».

«Конкретных предложений пока нет, я открыт к разным вариантам», – сказал Кривцов.

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Иван Зинченко Источник: Денис Бойко
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