Бове установили дефибриллятор. Хавбек не сможет больше играть в Италии

22-летний футболист Фиорентины Эдоардо Бове перенес операцию на сердце. Ему установлен дефибриллятор.

В матче 14-го тура Серии А между Фиорентиной и Интером 1 декабря Бове потерял сознание на 17-й минуте, и произошла остановка сердца. Футболиста реанимировали прямо на футбольном поле.

Магнитно-резонансная томография обнаружила у футболиста рубец на сердце. Вероятно, он возник вследствие миокардита, вызванного перенесенным в 2020 году коронавирусом.

Врачи установили Бове съемный дефибриллятор для контроля состояния сердца. После анализа результатов игрок и медики примут решение, оставлять ли дефибриллятор или удалить его. Ожидается, что футболиста выпишут из больницы.

По действующему регламенту, Бове не сможет больше играть в чемпионате Италии из-за большого риска для здоровья.

В этом сезоне итальянец сыграл за Фиорентину 15 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.