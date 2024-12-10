Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бове установили дефибриллятор. Хавбек не сможет больше играть в Италии
Италия
10 декабря 2024, 21:23 | Обновлено 10 декабря 2024, 21:29
385
0

Бове установили дефибриллятор. Хавбек не сможет больше играть в Италии

Бове потерял сознание в матче Фиорентины против Интера

10 декабря 2024, 21:23 | Обновлено 10 декабря 2024, 21:29
385
0
Бове установили дефибриллятор. Хавбек не сможет больше играть в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний футболист Фиорентины Эдоардо Бове перенес операцию на сердце. Ему установлен дефибриллятор.

В матче 14-го тура Серии А между Фиорентиной и Интером 1 декабря Бове потерял сознание на 17-й минуте, и произошла остановка сердца. Футболиста реанимировали прямо на футбольном поле.

Магнитно-резонансная томография обнаружила у футболиста рубец на сердце. Вероятно, он возник вследствие миокардита, вызванного перенесенным в 2020 году коронавирусом.

Врачи установили Бове съемный дефибриллятор для контроля состояния сердца. После анализа результатов игрок и медики примут решение, оставлять ли дефибриллятор или удалить его. Ожидается, что футболиста выпишут из больницы.

По действующему регламенту, Бове не сможет больше играть в чемпионате Италии из-за большого риска для здоровья.

В этом сезоне итальянец сыграл за Фиорентину 15 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

По теме:
ФОТО. Дилетта Леотта изменила Лорису Кариусу? В Италии гудят медиа
Барселона получит от ФИФА компенсацию за травму Араухо
Беспокоит колено. Лидер Наполи больше не сыграет в этом году
Фиорентина Серия A травма чемпионат Италии по футболу сердечный приступ инфаркт дефибриллятор Эдоардо Бове потеря сознания
Николай Степанов Источник: Corriere dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Официальное заявление Динамо. Изменения в структуре руководства клуба
Футбол | 10 декабря 2024, 16:15 59
Официальное заявление Динамо. Изменения в структуре руководства клуба
Официальное заявление Динамо. Изменения в структуре руководства клуба

Киевская команда уверенно лидирует в текущем сезоне УПЛ

Возвращение звезды. Известен состав Реала на матч с Аталантой
Футбол | 10 декабря 2024, 20:04 0
Возвращение звезды. Известен состав Реала на матч с Аталантой
Возвращение звезды. Известен состав Реала на матч с Аталантой

Матч 6-го тура Лиги чемпионов начнется в 22:00 по Киеву

Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?
Футбол | 10.12.2024, 00:14
Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?
Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?
Недавно играли в УПЛ. Именитый клуб может прекратить существование
Футбол | 10.12.2024, 13:31
Недавно играли в УПЛ. Именитый клуб может прекратить существование
Недавно играли в УПЛ. Именитый клуб может прекратить существование
Жуниор МОРАЕС: «Очень большие ожидания от матча с Баварией»
Футбол | 10.12.2024, 17:59
Жуниор МОРАЕС: «Очень большие ожидания от матча с Баварией»
Жуниор МОРАЕС: «Очень большие ожидания от матча с Баварией»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик дал совет Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном
Усик дал совет Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном
09.12.2024, 08:48
Бокс
Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента
Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента
10.12.2024, 12:40 7
Футбол
Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру
Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру
10.12.2024, 07:52 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
08.12.2024, 17:39 2
Футбол
Ингулец – Заря – 1:0. Видео голов и обзор матча (матч прерван)
Ингулец – Заря – 1:0. Видео голов и обзор матча (матч прерван)
08.12.2024, 17:47
Футбол
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
09.12.2024, 15:19 16
Футбол
Известно, кто заменит Пушича во главе Шахтера. Не ​​Ротань и не Срна
Известно, кто заменит Пушича во главе Шахтера. Не ​​Ротань и не Срна
10.12.2024, 10:58 5
Футбол
«Через 10, 20, 30 лет...» Экс-чемпион мира высказался об Усике
«Через 10, 20, 30 лет...» Экс-чемпион мира высказался об Усике
09.12.2024, 10:26 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем