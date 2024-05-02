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  4. Фридман рассказал, почему Кивинда мало играет за Днепр-1
Украина. Премьер лига
02 мая 2024, 16:38 |
492
0

Фридман рассказал, почему Кивинда мало играет за Днепр-1

Молодому нападающему необходимо переосмыслить свое отношение к работе

02 мая 2024, 16:38 |
492
0
Фридман рассказал, почему Кивинда мало играет за Днепр-1
СК Днепр-1. Даниэль Кивинда

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал, почему молодой нападающий Даниэль Кивинда так мало играет за первую команду:

«Он не выполняет указания главного тренера. Данные у Кивинды хорошие, но пока что у него нет понятия о том, как нужно выстраивать свою профессиональную карьеру. С ним проводят индивидуальные беседы Селезнев и Максимов. Посмотрим, к чему это приведет. Кивинди нужно переосмыслить свое отношение к работе».

В этом сезоне 19-летний Даниэль Кивинда сыграл 10 матчей за «Днепр-1», не отметившись результативными действиями. В целом он провел на поле 279 минут.

Ранее Вячеслав Фридман рассказал, почему результаты «Днепра-1» после зимнего перерыва пошли на спад.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Вячеслав Фридман Днепр-1 Даниэль Кивинда Юрий Максимов Евгений Селезнев
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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