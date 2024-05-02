Фридман рассказал, почему Кивинда мало играет за Днепр-1

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал, почему молодой нападающий Даниэль Кивинда так мало играет за первую команду:

«Он не выполняет указания главного тренера. Данные у Кивинды хорошие, но пока что у него нет понятия о том, как нужно выстраивать свою профессиональную карьеру. С ним проводят индивидуальные беседы Селезнев и Максимов. Посмотрим, к чему это приведет. Кивинди нужно переосмыслить свое отношение к работе».

В этом сезоне 19-летний Даниэль Кивинда сыграл 10 матчей за «Днепр-1», не отметившись результативными действиями. В целом он провел на поле 279 минут.

Ранее Вячеслав Фридман рассказал, почему результаты «Днепра-1» после зимнего перерыва пошли на спад.