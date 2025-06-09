Украинский легионер остался без клуба. Рассматривает возвращение в УПЛ

Украинский полузащитник Максим Кучерявый остался без клуба – в мае 2025 года у 23-летнего футболиста завершился контракт с шотландским клубом «Сент-Джонстон».

Игрок прокомментировал свой уход, а также признался, что рассматривает вариант, при котором вернется играть в чемпионат Украины:

– С какими ощущениями покидаете «Сент-Джонстон»?

– В общем, я не смотрю на период в «Сент-Джонстоне» как на плохое время. Это было непростое время, но оно точно не было плохим. Напротив, я благодарен всем людям и обстоятельствам, которые случались со мной на протяжении всех этих лет в Шотландии. Благодаря им, я получил большой опыт и вырос как человек и как профессионал.

– Какие у вас планы на будущее? Есть ли уже предложения из других клубов?

– Планами не поделюсь, поэтому здесь без инсайдов.

– А если бы было предложение от одного из клубов Украинской Премьер-лиги, рассмотрели бы его?

– Я всегда рассматриваю все предложения, из Украины в том числе. Не исключаю, что в определенный момент карьеры вернусь в Украину, но в настоящее время приоритетным считаю европейское направление. Окончательное решение будет зависеть от предложений, которые у меня будут, – рассказал Кучерявый.

Полузащитник находился в структуре шотландского клуба с января 2021 года. За время своей карьеры в Шотландии играл в аренде за местные команды «Брикин Сити», «Келти Хартс» и «Фалкирк». В последнем сезоне провел шесть матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.