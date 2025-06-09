Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский легионер остался без клуба. Рассматривает возвращение в УПЛ
Шотландия
09 июня 2025, 12:55 |
793
0

Украинский легионер остался без клуба. Рассматривает возвращение в УПЛ

Максим Кучерявый прокомментировал свой уход из «Сент-Джонстона»

09 июня 2025, 12:55 |
793
0
Украинский легионер остался без клуба. Рассматривает возвращение в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Кучерявый

Украинский полузащитник Максим Кучерявый остался без клуба – в мае 2025 года у 23-летнего футболиста завершился контракт с шотландским клубом «Сент-Джонстон».

Игрок прокомментировал свой уход, а также признался, что рассматривает вариант, при котором вернется играть в чемпионат Украины:

– С какими ощущениями покидаете «Сент-Джонстон»?

– В общем, я не смотрю на период в «Сент-Джонстоне» как на плохое время. Это было непростое время, но оно точно не было плохим. Напротив, я благодарен всем людям и обстоятельствам, которые случались со мной на протяжении всех этих лет в Шотландии. Благодаря им, я получил большой опыт и вырос как человек и как профессионал.

– Какие у вас планы на будущее? Есть ли уже предложения из других клубов?

– Планами не поделюсь, поэтому здесь без инсайдов.

– А если бы было предложение от одного из клубов Украинской Премьер-лиги, рассмотрели бы его?

– Я всегда рассматриваю все предложения, из Украины в том числе. Не исключаю, что в определенный момент карьеры вернусь в Украину, но в настоящее время приоритетным считаю европейское направление. Окончательное решение будет зависеть от предложений, которые у меня будут, – рассказал Кучерявый.

Полузащитник находился в структуре шотландского клуба с января 2021 года. За время своей карьеры в Шотландии играл в аренде за местные команды «Брикин Сити», «Келти Хартс» и «Фалкирк». В последнем сезоне провел шесть матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

По теме:
Верес определяется со спаррингами и ведет переговоры с новичками
ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о подписании французского защитника
Бывший футболист Динамо продолжит карьеру в ЛНЗ
чемпионат Шотландии по футболу Сент-Джонстон Максим Кучерявый трансферы свободный агент
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Саломон Калу: от маскировки Моуриньо до продукта, недоступного в детстве
Футбол | 09 июня 2025, 11:52 0
Саломон Калу: от маскировки Моуриньо до продукта, недоступного в детстве
Саломон Калу: от маскировки Моуриньо до продукта, недоступного в детстве

После ухода из футбола ивуариец занялся отнюдь нетипичной для его экс-коллег деятельностью…

Он тренировал украинца. Известному специалисту разрешили возглавить Италию
Футбол | 09 июня 2025, 11:26 3
Он тренировал украинца. Известному специалисту разрешили возглавить Италию
Он тренировал украинца. Известному специалисту разрешили возглавить Италию

Клаудио Раньери будет совмещать две работы

Впервые вышли на ЧМ. Игроки сборной получат китайские машины
Футбол | 09.06.2025, 01:55
Впервые вышли на ЧМ. Игроки сборной получат китайские машины
Впервые вышли на ЧМ. Игроки сборной получат китайские машины
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Бокс | 09.06.2025, 09:26
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
Теннис | 09.06.2025, 05:55
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сколько заработала Гауфф за трофей Ролан Гаррос 2025?
Сколько заработала Гауфф за трофей Ролан Гаррос 2025?
08.06.2025, 03:24
Теннис
ВИДЕО. Гимн не включили – украинки спели сами и разгромили соперниц
ВИДЕО. Гимн не включили – украинки спели сами и разгромили соперниц
08.06.2025, 13:40 2
Волейбол
Вернидуб дал совет Реброву после провала Украины в матче с Канадой
Вернидуб дал совет Реброву после провала Украины в матче с Канадой
08.06.2025, 11:44 1
Футбол
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
09.06.2025, 01:43 4
Футбол
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
08.06.2025, 02:01 10
Футбол
БУФФОН: «До сих пор я не знаю, почему он так поступил. Стыдно»
БУФФОН: «До сих пор я не знаю, почему он так поступил. Стыдно»
08.06.2025, 07:50 2
Футбол
Ребров выбрал голкипера на игру с Новой Зеландией после фиаско с Канадой
Ребров выбрал голкипера на игру с Новой Зеландией после фиаско с Канадой
08.06.2025, 09:41 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем