ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из Шотландии объявил об уходе украинского легионера
Максим Кучерявый покидает «Сент-Джонстон»
23-летний украинский центральный полузащитник Максим Кучерявый по завершении текущего сезона покинет «Сент-Джонстон».
Шотландский клуб официально отрапортовал о том, что контракт с украинским легионером продлен не будет.
Помимо Кучерявого «Сент-Джонстон» покидают также еще 20 футболистов.
«Сент-Джонстон» по итогам текущего сезона вылетел из шотландского Премьершипа.
Кучерявый был на контракте в клубе с начала 2021 года. Всего он сыграл за первую команду 47 официальных матчей, отличившись 3 голами и 1 ассистом.
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