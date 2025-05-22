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Шотландия
22 мая 2025, 17:17 | Обновлено 22 мая 2025, 17:25
527
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из Шотландии объявил об уходе украинского легионера

Максим Кучерявый покидает «Сент-Джонстон»

22 мая 2025, 17:17 | Обновлено 22 мая 2025, 17:25
527
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из Шотландии объявил об уходе украинского легионера
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Кучерявый

23-летний украинский центральный полузащитник Максим Кучерявый по завершении текущего сезона покинет «Сент-Джонстон».

Шотландский клуб официально отрапортовал о том, что контракт с украинским легионером продлен не будет.

Помимо Кучерявого «Сент-Джонстон» покидают также еще 20 футболистов.

«Сент-Джонстон» по итогам текущего сезона вылетел из шотландского Премьершипа.

Кучерявый был на контракте в клубе с начала 2021 года. Всего он сыграл за первую команду 47 официальных матчей, отличившись 3 голами и 1 ассистом.

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Максим Кучерявый Сент-Джонстон трансферы свободный агент
Алексей Сливченко Источник: ФК Сент-Джонстон
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