Экс-вратарь Динамо и сборной Украины тренируется с 21-кратным чемпионом

Экс-вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины Максим Коваль находится в расположении самого титулованного клуба Молдовы – «Шерифа».

По информации портала Moldfootball, опытный 33-летний футболист тренируется с командой из Тирасполя и уже в ближайшее время может подписать полноценный контракт.

В своей профессиональной карьере Коваль играл за «Динамо», запорожский «Металлург», ужгородскую «Говерлу». Выступал в чемпионатах Дании, Испании, Саудовской Аравии, Греции, Молдовы и Казахстана.

С августа 2022 года по январь 2024-го Максим уже находился на контракте с «Шерифом», в котором провел 41 матч, пропустил 47 мячей и 16 раз сохранял ворота в неприкосновенности. Вместе с командой стал чемпионом Молдовы и завоевал Кубок страны в сезоне 2022/23.

С января 2026-го Коваль находится в статусе свободного агента после того, как покинул казахстанский клуб «Елимай».