Ракицкий пригласил в Черноморец экс-одноклубника Месси: «Кучер бы взял»

Легендарный защитник донецкого Шахтера Ярослав Ракицкий, ныне выступающий в составе одесского «Черноморца», рассказал, кто мог бы усилить «моряков».

– А кто бы еще мог потянуть Первую лигу, помочь команде выйти в УПЛ?

– Серега Кривцов. Я не знаю, что он сейчас делает. Ничего не делает, в Киеве где-то сидит.

– Ты не звонил ему?

– Нет. Ну мы были, мы там живем в одном городке.

– То есть к зиме пусть бегает кроссы пока?

– Думаю, Николаевич взял бы Кривую, 100 процентов. А там я не знаю, – сказал Ярослав.

Сергей Кривцов присоединился к «Интер Майами» зимой 2023 года. За 2 сезона в составе клуба он провел 63 матча, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.