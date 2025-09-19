Ракицкий пригласил в Черноморец экс-одноклубника Месси: «Кучер бы взял»
Ярослав считает, что Сергей Кривцов мог бы продолжить карьеру в «Черноморце»
Легендарный защитник донецкого Шахтера Ярослав Ракицкий, ныне выступающий в составе одесского «Черноморца», рассказал, кто мог бы усилить «моряков».
– А кто бы еще мог потянуть Первую лигу, помочь команде выйти в УПЛ?
– Серега Кривцов. Я не знаю, что он сейчас делает. Ничего не делает, в Киеве где-то сидит.
– Ты не звонил ему?
– Нет. Ну мы были, мы там живем в одном городке.
– То есть к зиме пусть бегает кроссы пока?
– Думаю, Николаевич взял бы Кривую, 100 процентов. А там я не знаю, – сказал Ярослав.
Сергей Кривцов присоединился к «Интер Майами» зимой 2023 года. За 2 сезона в составе клуба он провел 63 матча, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
