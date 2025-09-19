Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ракицкий пригласил в Черноморец экс-одноклубника Месси: «Кучер бы взял»
Украина. Первая лига
19 сентября 2025, 22:44 |
759
0

Ракицкий пригласил в Черноморец экс-одноклубника Месси: «Кучер бы взял»

Ярослав считает, что Сергей Кривцов мог бы продолжить карьеру в «Черноморце»

19 сентября 2025, 22:44 |
759
0
Ракицкий пригласил в Черноморец экс-одноклубника Месси: «Кучер бы взял»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Легендарный защитник донецкого Шахтера Ярослав Ракицкий, ныне выступающий в составе одесского «Черноморца», рассказал, кто мог бы усилить «моряков».

– А кто бы еще мог потянуть Первую лигу, помочь команде выйти в УПЛ?

– Серега Кривцов. Я не знаю, что он сейчас делает. Ничего не делает, в Киеве где-то сидит.

– Ты не звонил ему?

– Нет. Ну мы были, мы там живем в одном городке.

– То есть к зиме пусть бегает кроссы пока?

– Думаю, Николаевич взял бы Кривую, 100 процентов. А там я не знаю, – сказал Ярослав.

Сергей Кривцов присоединился к «Интер Майами» зимой 2023 года. За 2 сезона в составе клуба он провел 63 матча, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

По теме:
Максим ВОЙТИХОВСКИЙ: «Главное, что мы дома всегда побеждаем»
Легионер отказался переходить в денежный клуб УПЛ. Выбрал клуб в рф
ЧИЖЕВСКИЙ: «Бескомпромиссная борьба была на каждом клочке поля»
Ярослав Ракицкий Александр Кучер Сергей Кривцов Черноморец Одесса Первая лига Украины трансферы УПЛ трансферы Лионель Месси Интер Майами
Олег Вахоцкий Источник: Трендец
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 сентября
Футбол | 19 сентября 2025, 02:04 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 сентября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Ребров признался, готов ли уйти с поста наставника сборной Украины
Футбол | 19 сентября 2025, 18:42 26
Ребров признался, готов ли уйти с поста наставника сборной Украины
Ребров признался, готов ли уйти с поста наставника сборной Украины

Коуч не думает об уходе из национальной команды

25 трофеев и золото ЧМ. Звездный немец завершил профессиональную карьеру
Футбол | 19.09.2025, 22:27
25 трофеев и золото ЧМ. Звездный немец завершил профессиональную карьеру
25 трофеев и золото ЧМ. Звездный немец завершил профессиональную карьеру
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Бокс | 19.09.2025, 02:50
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
Футбол | 19.09.2025, 07:36
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
19.09.2025, 15:32
Футбол
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
17.09.2025, 18:45 24
Футбол
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
18.09.2025, 22:30 7
Другие виды
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
19.09.2025, 03:45 2
Футбол
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
18.09.2025, 03:49 8
Футбол
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
18.09.2025, 00:50
Бокс
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
17.09.2025, 22:18
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем