Будковский подтвердил, что может покинуть Украину ради иностранного клуба
В услугах форварда луганской «Зари» заинтересован «Иртыш» из чемпионата Казахстана
Форвард луганской «Зари» Филипп Будковский пока не определился с клубом, в котором планирует продолжить карьеру и выбирает между двумя вариантами.
Клуб Украинской Премьер-лиги предлагает продлить контракт, который истекает 30 июня 2026 года. Однако в услугах опытного футболиста заинтересован также «Иртыш», выступающий в чемпионате Казахстана.
«Интерес есть. Звонили они (представители «Иртыша» – прим), готовы заплатить за меня небольшую компенсацию. Разговариваю также с руководством «Зари» о продлении контракта. Как оно получится, станет понятно позже», – сообщил Филипп.
Трансфер украинца может не состояться из-за финансовых запросов Будковского, который планирует получать в иностранной команде около 20 тысяч у.е. Если клуб из Казахстана удовлетворит требования игрока, то его трансфер состоится во время зимнего трансферного окна.
В нынешнем сезоне Будковский провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость 33-летнего форварда составляет 350 тысяч евро.
