Будковский подтвердил, что может покинуть Украину ради иностранного клуба

Форвард луганской «Зари» Филипп Будковский пока не определился с клубом, в котором планирует продолжить карьеру и выбирает между двумя вариантами.

Клуб Украинской Премьер-лиги предлагает продлить контракт, который истекает 30 июня 2026 года. Однако в услугах опытного футболиста заинтересован также «Иртыш», выступающий в чемпионате Казахстана.

«Интерес есть. Звонили они (представители «Иртыша» – прим), готовы заплатить за меня небольшую компенсацию. Разговариваю также с руководством «Зари» о продлении контракта. Как оно получится, станет понятно позже», – сообщил Филипп.

Трансфер украинца может не состояться из-за финансовых запросов Будковского, который планирует получать в иностранной команде около 20 тысяч у.е. Если клуб из Казахстана удовлетворит требования игрока, то его трансфер состоится во время зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Будковский провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость 33-летнего форварда составляет 350 тысяч евро.