Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  Будковский подтвердил, что может покинуть Украину ради иностранного клуба
Украина. Премьер лига
26 декабря 2025, 23:19
1

Будковский подтвердил, что может покинуть Украину ради иностранного клуба

В услугах форварда луганской «Зари» заинтересован «Иртыш» из чемпионата Казахстана

Будковский подтвердил, что может покинуть Украину ради иностранного клуба
ФК Заря Луганск. Филипп Будковский

Форвард луганской «Зари» Филипп Будковский пока не определился с клубом, в котором планирует продолжить карьеру и выбирает между двумя вариантами.

Клуб Украинской Премьер-лиги предлагает продлить контракт, который истекает 30 июня 2026 года. Однако в услугах опытного футболиста заинтересован также «Иртыш», выступающий в чемпионате Казахстана.

«Интерес есть. Звонили они (представители «Иртыша» – прим), готовы заплатить за меня небольшую компенсацию. Разговариваю также с руководством «Зари» о продлении контракта. Как оно получится, станет понятно позже», – сообщил Филипп.

Трансфер украинца может не состояться из-за финансовых запросов Будковского, который планирует получать в иностранной команде около 20 тысяч у.е. Если клуб из Казахстана удовлетворит требования игрока, то его трансфер состоится во время зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Будковский провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость 33-летнего форварда составляет 350 тысяч евро.

чемпионат Казахстана по футболу Иртыш Павлодар Заря Луганск Филипп Будковский трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
