Почти четыре года вне Украины. На просмотр в Александрию приехал хавбек
Украинский клуб может усилиться Андреем Домбровским
Украинский полузащитник Андрей Домбровский может стать игроком «Александрии». Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 30-летний футболист, являющийся свободным агентом, проходит просмотр в составе серебряного призера Украинской Премьер-лиги.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Андрей перебрался в чемпионат Польши, где три сезона защищал цвета «Брук-Бет Термалицы». С лета 2025 украинец является свободным агентом.
Ранее «Александрия» объявила о сотрудничестве с украинским тренером.
