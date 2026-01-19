Почти четыре года вне Украины. На просмотр в Александрию приехал хавбек

Украинский полузащитник Андрей Домбровский может стать игроком «Александрии». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 30-летний футболист, являющийся свободным агентом, проходит просмотр в составе серебряного призера Украинской Премьер-лиги.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Андрей перебрался в чемпионат Польши, где три сезона защищал цвета «Брук-Бет Термалицы». С лета 2025 украинец является свободным агентом.

Ранее «Александрия» объявила о сотрудничестве с украинским тренером.