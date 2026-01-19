Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Почти четыре года вне Украины. На просмотр в Александрию приехал хавбек
Украина. Премьер лига
19 января 2026, 12:01 |
Почти четыре года вне Украины. На просмотр в Александрию приехал хавбек

Украинский клуб может усилиться Андреем Домбровским

Почти четыре года вне Украины. На просмотр в Александрию приехал хавбек
Андрей Домбровский

Украинский полузащитник Андрей Домбровский может стать игроком «Александрии». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 30-летний футболист, являющийся свободным агентом, проходит просмотр в составе серебряного призера Украинской Премьер-лиги.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Андрей перебрался в чемпионат Польши, где три сезона защищал цвета «Брук-Бет Термалицы». С лета 2025 украинец является свободным агентом.

Ранее «Александрия» объявила о сотрудничестве с украинским тренером.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Шахтера покинул Украину и нашел новый клуб
Журналист: «Зинченко? И Гвардиола, и Артета пришли к одному выводу...»
Минус три. Барселона продолжает терять талантливых футболистов
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(13)
