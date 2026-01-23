Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
Впервые в Открытой Эре теннисист из Монако сыграет в 3-м раунде Grand Slam

Валентен Вашеро в матче 1/32 финала Australian Open 2026 переиграл Ринки Хидзикату

Впервые в Открытой Эре теннисист из Монако сыграет в 3-м раунде Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Валентен Вашеро

27-летний монегаск Валентен Вашеро (АТР 31) вышел в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.

22 января Валентен переиграл австралийца Ринки Хидзикату (АТР 114) в четырех сетах за 2 часа и 31 минуту.

Вашеро впервые выступает на мейджоре. Он стал первым представителем Монако, который сыграет в третьем раунде турнира Grand Slam.

На старте Australian Open Валентен переиграл Мартина Дамма. Его следующим оппонентом будет седьмой номер рейтинга АТР Бен Шелтон из США.

Australian Open 2026. 1/32 финала

Ринки Хидзиката (Австралия) [WC] – Валентен Вашеро (Монако) [30] – 1:6, 3:6, 6:4, 2:6

Видеообзор матча

По теме:
Элина Свитолина – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
АНИСИМОВА: Сложно ли играть под флагом США? Не планирую менять гражданство
Н. Киченок / Ниномия – Перес / Схорс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Валентен Вашеро Ринки Хидзиката Australian Open 2026
Сообщить об ошибке

