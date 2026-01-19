Сенсационный чемпион Мастерса в Шанхае впервые победил в основе Grand Slam

27-летний монегаск Валентен Вашеро (АТР 31) успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В первом раунде представитель Монако в трех сетах разобрался с Мартином Даммом (США, ATP 177) за 1 час и 57 минут.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Мартин Дамм (США) [Q] – Валентен Вашеро (Монако) [30] – 4:6, 4:6, 4:6

Вашеро провел первое очное противостояние против Дамма.

Валентен, который в октября 2025 года сенсационно выиграл Мастерс в Шанхае, впервые одержал победу в основной сетке турнира Grand Slam.

Его следующим соперником будет обладатель wild card Ринки Хидзиката (Австралия, WTA 114).