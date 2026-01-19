Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сенсационный чемпион Мастерса в Шанхае впервые победил в основе Grand Slam
Australian Open
19 января 2026, 11:59 | Обновлено 19 января 2026, 12:02
197
0

Сенсационный чемпион Мастерса в Шанхае впервые победил в основе Grand Slam

Валентен Вашеро справился с Мартином Даммом в первом круге Australian Open 2026

19 января 2026, 11:59 | Обновлено 19 января 2026, 12:02
197
0
Сенсационный чемпион Мастерса в Шанхае впервые победил в основе Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Валентен Вашеро

27-летний монегаск Валентен Вашеро (АТР 31) успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В первом раунде представитель Монако в трех сетах разобрался с Мартином Даммом (США, ATP 177) за 1 час и 57 минут.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Мартин Дамм (США) [Q] – Валентен Вашеро (Монако) [30] – 4:6, 4:6, 4:6

Вашеро провел первое очное противостояние против Дамма.

Валентен, который в октября 2025 года сенсационно выиграл Мастерс в Шанхае, впервые одержал победу в основной сетке турнира Grand Slam.

Его следующим соперником будет обладатель wild card Ринки Хидзиката (Австралия, WTA 114).

По теме:
Свентек начала поход за дебютным трофеем Australian Open с непростой победы
Чемпион Aus Open 2014 впервые за 5 лет выиграл матч на мейджоре в Мельбурне
Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Поражение на Aus Open. Видеообзор
Валентен Вашеро Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это полный бред». Зинченко сделал заявление после обвинений в свой адрес
Футбол | 19 января 2026, 09:11 5
«Это полный бред». Зинченко сделал заявление после обвинений в свой адрес
«Это полный бред». Зинченко сделал заявление после обвинений в свой адрес

Украинский защитник якобы отписался от ПСВ из-за перехода в «Аякс»

«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
Футбол | 18 января 2026, 13:51 4
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку

Алексей присоединился к Полесью в Испании

Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Футбол | 18.01.2026, 23:57
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Бокс | 19.01.2026, 10:00
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Гауфф разобрала зашифрованную под Узбекистан россиянку на старте Aus Open
Теннис | 19.01.2026, 04:24
Гауфф разобрала зашифрованную под Узбекистан россиянку на старте Aus Open
Гауфф разобрала зашифрованную под Узбекистан россиянку на старте Aus Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
17.01.2026, 08:20
Бокс
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
18.01.2026, 15:20 2
Теннис
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
18.01.2026, 08:46 8
Футбол
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
18.01.2026, 16:37 8
Биатлон
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
17.01.2026, 20:23
Футбол
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
17.01.2026, 11:44 4
Футбол
Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
18.01.2026, 07:05 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем