Сенсационный чемпион Мастерса в Шанхае впервые победил в основе Grand Slam
Валентен Вашеро справился с Мартином Даммом в первом круге Australian Open 2026
27-летний монегаск Валентен Вашеро (АТР 31) успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии 2026.
В первом раунде представитель Монако в трех сетах разобрался с Мартином Даммом (США, ATP 177) за 1 час и 57 минут.
Australian Open 2026. 1/64 финала
Мартин Дамм (США) [Q] – Валентен Вашеро (Монако) [30] – 4:6, 4:6, 4:6
Вашеро провел первое очное противостояние против Дамма.
Валентен, который в октября 2025 года сенсационно выиграл Мастерс в Шанхае, впервые одержал победу в основной сетке турнира Grand Slam.
Его следующим соперником будет обладатель wild card Ринки Хидзиката (Австралия, WTA 114).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский защитник якобы отписался от ПСВ из-за перехода в «Аякс»
Алексей присоединился к Полесью в Испании