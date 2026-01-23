Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ван Дейк разразился из-за вопроса о Алонсо: скандал в Ливерпуле
Англия
23 января 2026, 02:49 | Обновлено 23 января 2026, 02:52
144
0

Ван Дейк разразился из-за вопроса о Алонсо: скандал в Ливерпуле

Лидер мерсисайдцев встал на защиту Слота

23 января 2026, 02:49 | Обновлено 23 января 2026, 02:52
144
0
Ван Дейк разразился из-за вопроса о Алонсо: скандал в Ливерпуле
Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк выразил недовольство действиями журналиста, который накануне встречи 7–го тура общего этапа Лиги чемпионов поинтересовался у Арне Слота датой его возможной замены на Хаби Алонсо.

«Подобное поведение было крайне неуважительным. Мы осознаем, что критика является частью футбола, но, полагаю, именно по этой причине данного репортера сейчас здесь нет.

Критические замечания – неотъемлемая составляющая нашей профессии, с которой нам приходится мириться. Признаться честно, они вполне обоснованны, если анализировать наши выступления в текущем сезоне, что довольно прискорбно, особенно на фоне результатов прошлого года», – цитирует защитника издание Daily Mail.

Отметим, что «Ливерпуль» одержал уверенную победу над «Марселем» со счетом 3:0. На данный момент мерсисайдцы имеют в своем активе 15 очков и располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице.

По теме:
УЕФА назвала команду недели ЛЧ: неожиданные герои
ФОТО. МЮ опустился на исторический минимум в рейтинге Money League
К экс-тренеру Шахтера. Участник Лиги чемпионов нацелился на Миколенко
Ливерпуль Вирджил ван Дейк Лига чемпионов Марсель Арне Слот Хаби Алонсо
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Футбол | 22 января 2026, 09:49 9
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо

Юрию импонируют Проспер Оба, Владимир Бражко и Филипп Будковский

Байер шокирован. Украинский Холанд принял радикальное решение
Футбол | 22 января 2026, 21:41 7
Байер шокирован. Украинский Холанд принял радикальное решение
Байер шокирован. Украинский Холанд принял радикальное решение

Артем Степанов хочет сменить команду

ФОТО. У самой сексуальной футболистки мира новый бойфренд
Футбол | 23.01.2026, 00:53
ФОТО. У самой сексуальной футболистки мира новый бойфренд
ФОТО. У самой сексуальной футболистки мира новый бойфренд
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Футбол | 22.01.2026, 06:23
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Бокс | 22.01.2026, 09:28
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
22.01.2026, 03:02
Бокс
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
21.01.2026, 23:01
Футзал
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
21.01.2026, 03:30 22
Теннис
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
21.01.2026, 02:58 9
Футбол
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
22.01.2026, 09:09
Футбол
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
22.01.2026, 09:02 6
Бокс
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
21.01.2026, 06:23
Футбол
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
21.01.2026, 09:53 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем