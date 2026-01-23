Ван Дейк разразился из-за вопроса о Алонсо: скандал в Ливерпуле

Лидер английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк выразил недовольство действиями журналиста, который накануне встречи 7–го тура общего этапа Лиги чемпионов поинтересовался у Арне Слота датой его возможной замены на Хаби Алонсо.

«Подобное поведение было крайне неуважительным. Мы осознаем, что критика является частью футбола, но, полагаю, именно по этой причине данного репортера сейчас здесь нет.

Критические замечания – неотъемлемая составляющая нашей профессии, с которой нам приходится мириться. Признаться честно, они вполне обоснованны, если анализировать наши выступления в текущем сезоне, что довольно прискорбно, особенно на фоне результатов прошлого года», – цитирует защитника издание Daily Mail.